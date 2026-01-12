Такие соленые вафли можно собрать из того, что есть под рукой, информирует 24 Канал со ссылкой на ТикТок Tsukat Natali. Именно такие блюда спасают, когда времени или желания мало, а результат получается просто непревзойденным.

Как приготовить вафли с кукурузой и сырком?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 вафельных коржа;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– 3 плавленых сырка;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 небольшой пучок укропа или петрушки;

– 2–3 столовые ложки майонеза или сметаны;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу.

Идея оригинального блюда на каждый день: видео

Приготовление:

Плавленый сыр натрите на мелкой терке или используйте мягкий сырок – выберите текстуру в зависимости от желаемой нежности начинки. Добавьте измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень, тщательно перемешайте. Вмешайте консервированную кукурузу, добавьте майонез или сметану, посолите и поперчите до сбалансированного вкуса. На каждый вафельный корж равномерно нанесите начинку, накрывайте следующим коржом, формируя слой за слоем. Слегка прижмите вафельный торт и поставьте его в холодильник на 30 – 60 минут, чтобы коржи хорошо пропитались и стали мягкими. Перед подачей нарежьте торт небольшими треугольниками – такой формат удобен для фуршета. По желанию дополните листьями салата или микрозеленью и подавайте как легкую закуску или альтернативу бутербродам на праздничном столе.

Как купить настоящий майонез?

В настоящем майонезе должны быть простые ингредиенты – масло, яйца, горчица, уксус или лимонный сок, соль и немного сахара, пишет РБК Украина. Важна и жирность – майонез обычно должен быть не менее 50%.

Если показатель ниже, это почти всегда означает больше воды и добавок. Обращайте внимание на срок годности – чем он короче, тем меньше в продукте консервантов. В составе нет быть крахмала, стабилизаторов и красителей.

