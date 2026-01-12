Такие соленые вафли можно собрать из того, что есть под рукой, информирует 24 Канал со ссылкой на ТикТок Tsukat Natali. Именно такие блюда спасают, когда времени или желания мало, а результат получается просто непревзойденным.
Как приготовить вафли с кукурузой и сырком?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 вафельных коржа;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 3 плавленых сырка;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 небольшой пучок укропа или петрушки;
– 2–3 столовые ложки майонеза или сметаны;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу.
Идея оригинального блюда на каждый день: видео
Приготовление:
- Плавленый сыр натрите на мелкой терке или используйте мягкий сырок – выберите текстуру в зависимости от желаемой нежности начинки.
- Добавьте измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень, тщательно перемешайте. Вмешайте консервированную кукурузу, добавьте майонез или сметану, посолите и поперчите до сбалансированного вкуса.
- На каждый вафельный корж равномерно нанесите начинку, накрывайте следующим коржом, формируя слой за слоем.
- Слегка прижмите вафельный торт и поставьте его в холодильник на 30 – 60 минут, чтобы коржи хорошо пропитались и стали мягкими.
- Перед подачей нарежьте торт небольшими треугольниками – такой формат удобен для фуршета.
- По желанию дополните листьями салата или микрозеленью и подавайте как легкую закуску или альтернативу бутербродам на праздничном столе.
Как купить настоящий майонез?
В настоящем майонезе должны быть простые ингредиенты – масло, яйца, горчица, уксус или лимонный сок, соль и немного сахара, пишет РБК Украина. Важна и жирность – майонез обычно должен быть не менее 50%.
Если показатель ниже, это почти всегда означает больше воды и добавок. Обращайте внимание на срок годности – чем он короче, тем меньше в продукте консервантов. В составе нет быть крахмала, стабилизаторов и красителей.
