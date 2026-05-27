Грузинская кухня – это не только шашлык, хинкали и хачапури. Даже салаты здесь имеют уникальный вкус, и все благодаря заправке, которую вы можете использовать практически в любом блюде, рассказывает "Господинька".
Читайте также Не варите молодую картошку просто так: добавьте бекон и редиску – будет вау-салат
Как приготовить грузинскую заправку для салатов?
- Время: 10 минут
- Порций 1
Ингредиенты:
– 2 огурца;
– 1/4 чайной ложки соли;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка яблочного уксуса;
– 4 – 5 столовых ложек оливкового масла;
– перец по вкусу;
– 400 миллилитров процеженного йогурта;
– укроп или мята – по желанию.
Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Салаты будут непревзойденными / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Очистите огурцы от кожуры, натрите их на мелкой терке, посолите и оставьте на несколько минут, после чего тщательно отожмите руками или через марлю, чтобы полностью удалить лишний сок.
- В глубокой миске соедините процеженный густой йогурт с отжатой огуречной массой, добавьте пропущенный через пресс чеснок, яблочный уксус и оливковое масло.
- Приправьте соус черным молотым перцем по вкусу, по желанию всыпьте мелко нарезанный свежий укроп или мяту.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты ложкой до получения абсолютно однородной, нежной и освежающей консистенции.