Грузинська кухня – це не лише шашлик, хінкалі та хачапурі. Навіть салати тут мають унікальний смак, і все завдяки заправці, яку ви можете використати практично у будь-якій страві, розповідає "Господинька".

Читайте також Не варіть молоду картоплю просто так: додайте бекон і редиску – буде вау-салат

Як приготувати грузинську заправку для салатів?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій 1

Інгредієнти:
– 2 огірки;
– 1/4 чайної ложки солі;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка яблучного оцту;
– 4 – 5 столових ложок оливкової олії;
– перець до смаку;
– 400 мілілітрів процідженого йогурту;
– кріп або мʼята – за бажанням.

Google Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати

Салати будуть неперевершеними / Фото "Господинька"

Приготування:

  1. Очистіть огірки від шкірки, натріть їх на дрібній тертці, посоліть і залиште на кілька хвилин, після чого ретельно відіжміть руками або через марлю, щоб повністю видалити зайвий сік.
  2. У глибокій мисці з'єднайте проціджений густий йогурт із відтиснутою огірковою масою, додайте пропущений через прес часник, яблучний оцет та оливкову олію.
  3. Приправте соус чорним меленим перцем до смаку, за бажанням всипте дрібно нарізаний свіжий кріп або м'яту.
  4. Ретельно перемішайте всі інгредієнти ложкою до отримання абсолютно однорідної, ніжної та освіжаючої консистенції.