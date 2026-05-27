Грузинська кухня – це не лише шашлик, хінкалі та хачапурі. Навіть салати тут мають унікальний смак, і все завдяки заправці, яку ви можете використати практично у будь-якій страві, розповідає "Господинька".
Як приготувати грузинську заправку для салатів?
- Час: 10 хвилин
- Порцій 1
Інгредієнти:
– 2 огірки;
– 1/4 чайної ложки солі;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка яблучного оцту;
– 4 – 5 столових ложок оливкової олії;
– перець до смаку;
– 400 мілілітрів процідженого йогурту;
– кріп або мʼята – за бажанням.
Салати будуть неперевершеними / Фото "Господинька"
Приготування:
- Очистіть огірки від шкірки, натріть їх на дрібній тертці, посоліть і залиште на кілька хвилин, після чого ретельно відіжміть руками або через марлю, щоб повністю видалити зайвий сік.
- У глибокій мисці з'єднайте проціджений густий йогурт із відтиснутою огірковою масою, додайте пропущений через прес часник, яблучний оцет та оливкову олію.
- Приправте соус чорним меленим перцем до смаку, за бажанням всипте дрібно нарізаний свіжий кріп або м'яту.
- Ретельно перемішайте всі інгредієнти ложкою до отримання абсолютно однорідної, ніжної та освіжаючої консистенції.