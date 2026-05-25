Цей салат виграшна закуска-гарнір завдяки контрастам. Тепла ніжна картопля, солонуватий бекон, свіжа редиска, трохи лимонного соку й кріп – ніби проста літня їжа, але з дуже продуманим смаком, зазначає Kwestia smaku. Такий салат не виглядає "важким", він ситний, саме тому підходить і до обіду, і до вечері.

Як приготувати салат з молодої картоплі?

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм молодої картоплі;

– 300 грамів запеченого бекону;

– 1 пучок зеленої спаржі;

– 1 пучок редиски;

– половина невеликої молодої цибулини;

– кріп до смаку;

– 4–5 столових ложок оливкової олії першого віджиму;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– морська сіль до смаку;

– свіжозмелений чорний перець до смаку.

Неймовірний вигляд та смак / Фото Kwestia smaku

Приготування:

Молоду картоплю очистьте, перекладіть у каструлю, залийте водою, додайте сіль і варіть приблизно 25 хвилин або до м’якості. Тим часом бекон наріжте якомога тоншими шматочками, викладіть на велику сковорідку та готуйте на слабкому вогні приблизно 7 – 10 хвилин, час від часу помішуючи, доки він не стане рум’яним і хрустким. Готовий бекон перекладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Спаржу помийте й відламайте жорсткі волокнисті кінчики – вони самі легко ламаються у потрібному місці. Нижню частину відкладіть, а стебла наріжте, залишаючи верхівки цілими. Якщо вони занадто товсті, розріжте їх уздовж навпіл. За дві хвилини до завершення варіння картоплі додайте спаржу в каструлю. Потім злийте воду та залиште овочі на кілька хвилин, щоб випарувалася зайва волога. Великі картоплини розріжте на менші шматочки. Перекладіть картоплю та спаржу у велику салатницю, додайте обсмажений бекон, тонко нарізану редиску, подрібнену молоду цибулю та приблизно 3 столові ложки дрібно нарізаного кропу. Полийте салат оливковою олією, приправте морською сіллю та щедро додайте свіжозмелений чорний перець. Наприкінці збризніть лимонним соком і обережно перемішайте всі інгредієнти.

Як швидко почистити молоду картоплю?

Картоплю потрібно скласти у велику миску, але не заповнювати її до самого верху, пише Fakt. Великі грудки землі варто прибрати, однак ретельно шкрябати кожну картоплину перед цим не треба.

Далі потрібно всипати 2 – 3 жмені грубозернистої солі – найкраще підійде кам’яна або морська сіль із великими кристалами. Дрібна сіль швидко розчиниться й не дасть потрібного ефекту. Після цього картоплю кілька хвилин перемішувати руками або накрити миску й обережно потрусити.

Сіль тут виступає, як м’який "пілінг": картоплини труться одна об одну, тонка шкірка починає сходити пластівцями, а сіль поступово темніє й стає вологою. Так можна очистити навіть 1,5 кілограма молодої картоплі менш ніж за 5 хвилин. Після очищення картоплю не варто довго тримати в солі. Її потрібно одразу добре промити й далі використати для варіння, запікання або смаження.