Картофель. красная рыба, яйца и сыр – все любимые ингредиенты можно совместить в одной тарелке. Практически без усилий вы получите аппетитный салат, который и гостей не стыдно угостить, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить салат "Одуванчик"?

Ингредиенты:

– 2 – 3 вареные картофелины;

– 150 – 200 граммов слабосоленой красной рыбы;

– 4 вареных яйца;

– 1 зеленое яблоко;

– 120 – 150 граммов твердого сыра;

– соль и перец по вкусу;

– листья салата для украшения;

соус:

– 3 – 4 столовые ложки майонеза;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 1 – 2 чайные ложки лимонного сока.

Праздничное настроение без усилий / Фото "Господинька"

Приготовление:

Для начала приготовьте соус, соединив в небольшой пиале майонез, сметану и лимонный сок, и тщательно все перемешайте до однородности. Подготовьте ингредиенты для слоев: слабосоленую красную рыбу нарежьте мелкими кубиками, а вареный картофель, очищенное от кожуры зеленое яблоко, твердый сыр и вареные яйца натрите на крупной терке в отдельную посуду. На плоскую тарелку выложите свежие листья салата, которые будут служить красивой основой блюда. Первым слоем равномерно распределите натертый картофель, слегка приправьте его солью и перцем по вкусу и смажьте подготовленным заправочным соусом. Следующим слоем выложите кусочки красной рыбы, покрыв их тонкой сеточкой из соуса. Затем распределите натертое зеленое яблоко, которое придаст салату приятной свежести и кислинки. Поверх яблочного слоя выложите натертые яйца, слегка подсолите их и снова смажьте соусом. Завершающим штрихом щедро присыпьте всю поверхность и бока салата натертым твердым сыром, формируя пышную и аккуратную "шапку". Поставьте готовый десертный салат в холодильник минимум на один час, чтобы все слои хорошо пропитались перед подачей на стол.

Как выбрать красную рыбу?

Выбор качественной слабосоленой или свежей красной рыбы (лосося, семги, форели) всегда начинается с оценки ее цвета и внешнего вида, объясняет портал Pysznosci. Натуральное мясо дикого лосося имеет насыщенный розово-красный оттенок, тогда как рыба, выращенная на фермах, обычно имеет более нежный бледно-розовый или оранжевый цвет с четкими белыми прожилками жира.

Главное правило – избегать неестественно яркого, почти "кислотного" красного цвета, которое свидетельствует об использовании химических красителей, а также блеклых, сероватых или заветренных кусочков с темными пятнами, указывающих на несвежесть продукта.

Следующим критическим шагом является проверка текстуры и консистенции рыбного филе. Качественная красная рыба должна иметь плотную, упругую и эластичную мякоть. При легком нажатии пальцем на стейк или филе образованная вмятина должна исчезнуть практически моментально, а сама поверхность кусочка должна быть гладкой и сухой. Если мясо рыхлое, разлазится под пальцами, волокна отделяются друг от друга, а в упаковке или на лотке видно липкую слизь или лужи воды – рыбу неоднократно замораживали или она уже начала портиться.