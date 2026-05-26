Картопля. червона риба, яйця та сир – усі улюблені інгредієнти можна поєднати в одній тарілці. Практично без зусиль ви отримаєте апетитний салат, який і гостей не соромно пригостити, розповідає портал "Господинька".
Цікаво Бекон, ковбаса та сир у листковому тісті: смачнішої ідеї для перекусу не знайдете
Як приготувати салат "Кульбаба"?
Інгредієнти:
– 2 – 3 варені картоплини;
– 150 – 200 грамів слабосоленої червоної риби;
– 4 варені яйця;
– 1 зелене яблуко;
– 120 – 150 грамів твердого сиру;
– сіль та перець до смаку;
– листя салату для прикраси;
соус:
– 3 – 4 столові ложки майонезу;
– 2 столові ложки сметани;
– 1 – 2 чайні ложки лимонного соку.
Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Святковий настрій без зусиль / Фото "Господинька"
Приготування:
- Для початку приготуйте соус, з'єднавши в невеликій піалі майонез, сметану та лимонний сік, і ретельно все перемішайте до однорідності.
- Підготуйте інгредієнти для шарів: слабосолону червону рибу наріжте дрібними кубиками, а варену картоплю, очищене від шкірки зелене яблуко, твердий сир та варені яйця натріть на крупній тертці в окремий посуд.
- На пласку тарілку викладіть свіже листя салату, яке слугуватиме красивою основою страви. Першим шаром рівномірно розподіліть натерту картоплю, злегка приправте її сіллю та перцем за смаком і змастіть підготовленим заправним соусом.
- Наступним шаром викладіть шматочки червоної риби, покривши їх тонкою сіточкою із соусу. Потім розподіліть натерте зелене яблуко, яке додасть салату приємної свіжості та кислинки.
- Поверх яблучного шару викладіть натерті яйця, злегка підсоліть їх та знову змастіть соусом. Завершальним штрихом щедро присипте всю поверхню та боки салату натертим твердим сиром, формуючи пишну й охайну "шапку".
- Поставте готовий десертний салат у холодильник щонайменше на одну годину, щоб усі шари добре просочилися перед подачею на стіл.
Як вибрати червону рибу?
Вибір якісної слабосоленої або свіжої червоної риби (лосося, сьомги, форелі) завжди починається з оцінки її кольору та зовнішнього вигляду, пояснює портал Pysznosci. Натуральне м'ясо дикого лосося має насичений рожево-червоний відтінок, тоді як риба, вирощена на фермах, зазвичай має ніжніший блідо-рожевий або помаранчевий колір із чіткими білими прожилками жиру.
Головне правило – уникати неприродно яскравого, майже "кислотного" червоного забарвлення, яке свідчить про використання хімічних барвників, а також бляклих, сіруватих чи завітрених шматочків із темними плямами, що вказують на несвіжість продукту.
Наступним критичним кроком є перевірка текстури та консистенції рибного філе. Якісна червона риба повинна мати щільну, пружну та еластичну м'якоть. При легкому натисканні пальцем на стейк чи філе утворена вм'ятина має зникнути практично моментально, а сама поверхня шматочка повинна бути гладкою і сухою. Якщо м'ясо пухке, розлазиться під пальцями, волокна відокремлюються одне від одного, а в упаковці чи на лотку видно липкий слиз або калюжі води – рибу неодноразово заморожували або вона вже почала псуватися.