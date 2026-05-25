Листкове тісто – це вже чудова основа для великої кількості смаколиків. Беремо улюблені додатки, загортаємо у рулетик – і задоволення буде надзвичайним, розповідає yanni.cooking.

Читайте також Квас чи кефір: приготуйте дві версії окрошки й оберіть, яка смакує більше

Як приготувати смачний перекус з беконом та сиром?

Інгредієнти:
– листкове тісто;
– улюблена намазка;
– бекон;
– сир;
– салямі.

Це просто неймовірно смачно: дивіться відео

Google Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати

Приготування:

  1. Тісто розкачуємо на пергаменті.
  2. Намащуємо намазкою.
  3. Викладаємо бекон, сир та салямі.
  4. Розрізаємо на смужки та загортаємо рулетики.
  5. Змащуємо яйцем.
  6. Випікаємо при 180 градусах 20 – 25 хвилин до золотистого кольору.