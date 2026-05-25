Чим найкраще заливати окрошку, одні обирають квас – за різкіший, хлібний і трохи кислуватий смак, зазначає Shuba. Інші не зраджують кефіру, бо з ним окрошка виходить м’якшою, густішою і ніжнішою. Обидва варіанти мають своїх прихильників, тому найчесніше рішення – приготувати дві версії й уже за столом зрозуміти, яка з них ваша.

Як приготувати окрошку на квасі?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів шинки;

– 1 куряче філе;

– 300 грамів свинини;

– 3 картоплини;

– 3 курячі яйця;

– 3 огірки;

– 5 редисок;

– зелень до смаку;

– зелена цибуля до смаку;

– 1,5 літра квасу;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

Що додати до окрошки з квасу / Колаж 24 Каналу

Приготування:

Куряче філе та свинину помийте й відваріть до готовності приблизно 40 хвилин. Готове м’ясо залиште охолоджуватися, а потім наріжте невеликими кубиками. Картоплю добре помийте й відваріть до м’якості – зазвичай це займає приблизно 20 – 30 хвилин залежно від розміру бульб. Яйця зваріть круто, дайте всім продуктам охолонути, очистьте й наріжте кубиками. Шинку також подрібніть кубиками. Огірки та редиску помийте й обсушіть. Огірки наріжте шматочками, а редиску – тонкими півколами. Зелень і зелену цибулю дрібно посічіть. Усі підготовлені інгредієнти перекладіть у велику миску, приправте сіллю та чорним меленим перцем до смаку й добре перемішайте. Перед подачею залийте окрошку охолодженим квасом.

Як приготувати окрошку на кефірі?

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів картоплі;

– 500 грамів вареної ковбаси без сала;

– 250 грамів редиски;

– 5 – 6 варених яєць;

– 1 великий огірок;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 1 пучок кропу;

– 200 грамів майонезу;

– 900 грамів кефіру 3,2%;

– 2 літри мінеральної води;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– лимонна кислота до смаку;

– міцна гірчиця до смаку.

Як приготувати окрошку з кефіром: дивіться відео

Приготування: