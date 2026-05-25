Чим найкраще заливати окрошку, одні обирають квас – за різкіший, хлібний і трохи кислуватий смак, зазначає Shuba. Інші не зраджують кефіру, бо з ним окрошка виходить м’якшою, густішою і ніжнішою. Обидва варіанти мають своїх прихильників, тому найчесніше рішення – приготувати дві версії й уже за столом зрозуміти, яка з них ваша.
Як приготувати окрошку на квасі?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 200 грамів шинки;
– 1 куряче філе;
– 300 грамів свинини;
– 3 картоплини;
– 3 курячі яйця;
– 3 огірки;
– 5 редисок;
– зелень до смаку;
– зелена цибуля до смаку;
– 1,5 літра квасу;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.
Що додати до окрошки з квасу / Колаж 24 Каналу
Приготування:
- Куряче філе та свинину помийте й відваріть до готовності приблизно 40 хвилин.
- Готове м’ясо залиште охолоджуватися, а потім наріжте невеликими кубиками.
- Картоплю добре помийте й відваріть до м’якості – зазвичай це займає приблизно 20 – 30 хвилин залежно від розміру бульб.
- Яйця зваріть круто, дайте всім продуктам охолонути, очистьте й наріжте кубиками. Шинку також подрібніть кубиками.
- Огірки та редиску помийте й обсушіть. Огірки наріжте шматочками, а редиску – тонкими півколами.
- Зелень і зелену цибулю дрібно посічіть.
- Усі підготовлені інгредієнти перекладіть у велику миску, приправте сіллю та чорним меленим перцем до смаку й добре перемішайте.
- Перед подачею залийте окрошку охолодженим квасом.
Як приготувати окрошку на кефірі?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів картоплі;
– 500 грамів вареної ковбаси без сала;
– 250 грамів редиски;
– 5 – 6 варених яєць;
– 1 великий огірок;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 1 пучок кропу;
– 200 грамів майонезу;
– 900 грамів кефіру 3,2%;
– 2 літри мінеральної води;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– лимонна кислота до смаку;
– міцна гірчиця до смаку.
Як приготувати окрошку з кефіром: дивіться відео
Приготування:
- Картоплю відваріть у мундирі, дайте їй повністю охолонути, очистьте та наріжте невеликими кубиками. Варені яйця також наріжте кубиками.
- Варену ковбасу, редиску та огірок подрібніть невеликими шматочками. Зелену цибулю та кріп дрібно наріжте.
- У велику миску перекладіть усі підготовлені інгредієнти та додайте майонез.
- Влийте кефір і мінеральну воду, після чого добре перемішайте до однорідності.
- Наприкінці приправте окрошку сіллю, чорним меленим перцем і лимонною кислотою до смаку.
- За бажанням додайте трохи міцної гірчиці – вона надасть страві приємної пікантності.
- Перед подачею поставте окрошку в холодильник приблизно на 20 – 30 хвилин, щоб вона добре настоялася.