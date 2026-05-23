Цукерки не обовʼязково купувати у магазині або кондитерській – ви здатні самі створити шедевр без зайвих зусиль. А головне – з копійчаних та простих інгредієнтів, розповідає yanni.cooking.
Як легко приготувати цукерки вдома?
Інгредієнти:
– 2 стиглі банани;
– 2 склянки кокосової стружки;
– 100 грамів шоколаду;
– 1 чайна ложка кокосової олії або вершкового масла.
Шедевр за лічені хвилини: дивіться відео
Приготування:
- Ретельно розімніть банани виделкою до стану пюре, після чого з'єднайте отриману масу з кокосовою стружкою і сформуйте з цього еластичного тіста невеликі акуратні кульки.
- В окремій ємності розтопіть шоколад разом із кокосовою олією, повністю занурте кожну цукерку в отриману глянцеву глазур, викладіть на тарілку та відправте в холодильник на пів години до повного застигання.