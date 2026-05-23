Конфеты не обязательно покупать в магазине или кондитерской – вы способны сами создать шедевр без лишних усилий. А главное – из копеечных и простых ингредиентов, рассказывает yanni.cooking.
Как легко приготовить конфеты дома?
Ингредиенты:
– 2 спелых банана;
– 2 стакана кокосовой стружки;
– 100 граммов шоколада;
– 1 чайная ложка кокосового масла или сливочного масла.
Шедевр за считанные минуты: смотрите видео
Приготовление:
- Тщательно разомните бананы вилкой до состояния пюре, после чего соедините полученную массу с кокосовой стружкой и сформируйте из этого эластичного теста небольшие аккуратные шарики.
- В отдельной емкости растопите шоколад вместе с кокосовым маслом, полностью окуните каждую конфету в полученную глянцевую глазурь, выложите на тарелку и отправьте в холодильник на полчаса до полного застывания.