Шкільна піца – це дбайливість, помножена на турботу та неймовірний смак. Навіщо жити самими спогадами – 24 Канал пропонує відтворити їх за рецептом з TikTok yummy.lera.

Як приготувати шкільну піцу?

Час: 1 година

1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

тісто:

– 450 грамів борошна;

– 21 грам живих або 7 грамів сухих дріжджів;

– 20 грамів цукру;

– 7 грамів солі;

– 1 яйце;

– 200 мілілітрів молока;

– 40 грамів вершкового масла;

начинка:

– кетчуп;

– варена ковбаса;

– сир;

– помідор;

– червоний солодкий перець;

– майонез. ⠀

Готуємо ту саму шкільну піцу: відео

Приготування:

У глибоку миску просійте борошно, додайте дріжджі, цукор і сіль, добре перемішайте. Вбийте яйце, влийте тепле молоко та розтоплене масло. Замісіть тісто, поступово підсипаючи борошно, поки маса не стане м’якою й еластичною. Не "забивайте" тісто, воно має залишатися ніжним і податливим. Готове тісто поділіть на 6 або 9 однакових частин. Сформуйте кульки, викладіть їх у форму, змащену олією, самі кульки також злегка змастіть олією. Накрийте рушником і поставте в тепле місце приблизно на 45 хвилин. Після підходу обімніть тісто, сформуйте основи для піци й викладіть їх на деко з пергаментом. Залиште ще на 10 – 15 хвилин у теплому місці. Потім викладіть начинку: змастіть основи кетчупом, додайте ковбасу, сир, помідори, перець, майонез і ще трохи сиру зверху. Краї змастіть збитим яйцем. Випікайте 25 хвилин при 180 градусах.

Яке борошно обрати?

Сорт борошна – це не про якість, а про призначення. Наприклад, у борошні вищого ґатунку мало клейковини, тому для випічки це не найкращий варіант, розповідає Fajne gotowanie.

Краще обрати борошно першого сорту. Це ідеальний вибір для тіста, тому результат буде ідеальним.

