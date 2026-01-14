Если хочется дополнить будничные блюда чем-то оригинальным – маринованные шампиньоны станут идеальным решением. Они просты в приготовлении, а закуску уже можно использовать за несколько минут, рассказывает 24 Канал со ссылкой на фейсбук Дениса Савенко.
Как быстро замариновать огурцы?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– шампиньоны;
– соус терияки;
– оливковое масло;
– соль;
– сахар;
– чили;
– кинза;
– натертый чеснок;
– красный лук;
– желтый и красный болгарский перец.
Приготовление:
- Шампиньоны обжариваем на сильном огне до румяной корочки.
- Смешиваем все ингредиенты для маринада.
- Перемешиваем грибы с маринадом.
- Их можно есть сразу, но лучше поставить на несколько часов в холодильник.
Как выбрать шампиньоны?
Шампиньоны должны быть белыми, с легким кремовым оттенком. Если гриб серый или имеет темные пятна – лучше отставьте его в сторону, советует Morele.
Посмотрите, соединена ли ножка со шляпкой "юбочкой". Если так – то гриб молодой, и такой лучше всего использовать в своих блюдах.
