Якщо хочеться доповнити буденні страви чимось оригінальним – мариновані печериці стануть ідеальним рішенням. Вони прості у приготуванні, а закуску вже можна використовувати за кілька хвилин, розповідає 24 Канал з посиланням на фейсбук Дениса Савенка.

Як швидко замаринувати огірки?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– печериці;
– соус теріякі;
– оливкова олія;
– сіль;
– цукор;
– чилі;
– кінза;
– натертий часник;
– червона цибуля;
– жовтий і червоний болгарський перець.

Приготування:

  1. Печериці обсмажуємо на сильному вогні до румʼяної скоринки.
  2. Змішуємо всі інгредієнти для маринаду.
  3. Перемішуємо гриби з маринадом.
  4. Їх можна їсти одразу, але краще поставити на кілька годин у холодильник.

Як вибрати печериці?

Печериці повинні бути білими, з легким кремовим відтінком. Якщо гриб сірий або має темні плями – краще відставте його в бік, радить Morele.

Подивіться, чи ніжка зʼєднана з капелюшком "спідничкою". Якщо так – то гриб молодий, і такий найкраще використовувати у своїх стравах.

Які підказки варто знати?