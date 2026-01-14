Якщо хочеться доповнити буденні страви чимось оригінальним – мариновані печериці стануть ідеальним рішенням. Вони прості у приготуванні, а закуску вже можна використовувати за кілька хвилин, розповідає 24 Канал з посиланням на фейсбук Дениса Савенка.
Як швидко замаринувати огірки?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– печериці;
– соус теріякі;
– оливкова олія;
– сіль;
– цукор;
– чилі;
– кінза;
– натертий часник;
– червона цибуля;
– жовтий і червоний болгарський перець.
Маринуємо гриби за лічені хвилини: відео
Приготування:
- Печериці обсмажуємо на сильному вогні до румʼяної скоринки.
- Змішуємо всі інгредієнти для маринаду.
- Перемішуємо гриби з маринадом.
- Їх можна їсти одразу, але краще поставити на кілька годин у холодильник.
Як вибрати печериці?
Печериці повинні бути білими, з легким кремовим відтінком. Якщо гриб сірий або має темні плями – краще відставте його в бік, радить Morele.
Подивіться, чи ніжка зʼєднана з капелюшком "спідничкою". Якщо так – то гриб молодий, і такий найкраще використовувати у своїх стравах.
