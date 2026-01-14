Якщо хочеться доповнити буденні страви чимось оригінальним – мариновані печериці стануть ідеальним рішенням. Вони прості у приготуванні, а закуску вже можна використовувати за кілька хвилин, розповідає 24 Канал з посиланням на фейсбук Дениса Савенка.

Як швидко замаринувати огірки?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– печериці;

– соус теріякі;

– оливкова олія;

– сіль;

– цукор;

– чилі;

– кінза;

– натертий часник;

– червона цибуля;

– жовтий і червоний болгарський перець.

Маринуємо гриби за лічені хвилини: відео

Приготування:

Печериці обсмажуємо на сильному вогні до румʼяної скоринки. Змішуємо всі інгредієнти для маринаду. Перемішуємо гриби з маринадом. Їх можна їсти одразу, але краще поставити на кілька годин у холодильник.

Як вибрати печериці?

Печериці повинні бути білими, з легким кремовим відтінком. Якщо гриб сірий або має темні плями – краще відставте його в бік, радить Morele.

Подивіться, чи ніжка зʼєднана з капелюшком "спідничкою". Якщо так – то гриб молодий, і такий найкраще використовувати у своїх стравах.

Які підказки варто знати?