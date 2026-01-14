Комбуча – це освіжаючий ігристий напій, який всі обожнюють за оригінальний смак та характерну кислинку. Як можна легко приготувати його вдома – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
Як приготувати комбучу вдома?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 20 грамів чорного листового чаю;
– 2 літри води;
– 240 грамів цукру;
– чайний гриб;
– 100 мілілітрів комбучі.
Комбуча – справжній хіт поколінь / Фото Pixabay
Приготування:
- Заваріть чай у 200 мілілітрах води, накрийте кришкою та залиште настоюватися на 15 хвилин.
- Додайте цукор і розмішайте до повного розчинення.
- Процідіть настій і розбавте його охолодженою негазованою фільтрованою водою. Слідкуйте, щоб вода була не гарячою й з низьким вмістом хлору, адже висока температура та хлор шкодять мікроорганізмам чайного гриба.
- Перелийте чай у банку, додайте трохи готової комбучі для підкислення середовища, влийте охолоджену брагу та акуратно покладіть чайний гриб.
- Накрийте банку марлею, зафіксуйте гумкою та поставте в затінене місце при кімнатній температурі на 5 – 7 днів, узимку – приблизно на 10 днів. Не перевищуйте час бродіння, інакше напій може перетворитися на оцет.
- Через кілька днів перевірте бродіння: якщо бульбашки більше не піднімаються – напій готовий.
- Процідіть його, розлийте в пляшки з неметалевими кришками та поставте в холодильник.
Як вибрати чайний гриб?
Звертайте увагу на гриби світло-бежевого або кремового кольору. Будь-який наліт або плями – це тривожний сигнал, підказує портал Kombuczara.
Аромат повинен бути приємним, схожим на яблучний оцет. Також добре вивчіть текстуру: свіжий чайний гриб щільний та еластичний. Якщо він розповзається в руках або слизький, то такий краще не купувати.
