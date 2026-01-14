Комбуча – это освежающий игристый напиток, который все обожают за оригинальный вкус и характерную кислинку. Как можно легко приготовить его дома – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

Читайте также Пицца на сковороде за 5 минут: лучший завтрак для выходного дня

Как приготовить комбучу дома?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 20 граммов черного листового чая;

– 2 литра воды;

– 240 граммов сахара;

– чайный гриб;

– 100 миллилитров комбучи.

Комбуча – настоящий хит поколений / Фото Pixabay

Приготовление:

Заварите чай в 200 миллилитрах воды, накройте крышкой и оставьте настаиваться на 15 минут. Добавьте сахар и размешайте до полного растворения. Процедите настой и разбавьте его охлажденной негазированной фильтрованной водой. Следите, чтобы вода была не горячей и с низким содержанием хлора, ведь высокая температура и хлор вредят микроорганизмам чайного гриба. Перелейте чай в банку, добавьте немного готовой комбучи для подкисления среды, влейте охлажденную брагу и аккуратно положите чайный гриб. Накройте банку марлей, зафиксируйте резинкой и поставьте в затененное место при комнатной температуре на 5 – 7 дней, зимой – примерно на 10 дней. Не превышайте время брожения, иначе напиток может превратиться в уксус. Через несколько дней проверьте брожение: если пузырьки больше не поднимаются – напиток готов. Процедите его, разлейте в бутылки с неметаллическими крышками и поставьте в холодильник.

Как выбрать чайный гриб?

Обращайте внимание на грибы светло-бежевого или кремового цвета. Любой налет или пятна – это тревожный сигнал, подсказывает портал Kombuczara.

Аромат должен быть приятным, похожим на яблочный уксус. Также хорошо изучите текстуру: свежий чайный гриб плотный и эластичный. Если он расползается в руках или скользкий, то такой лучше не покупать.

Что оригинального приготовить?