Комбуча – это освежающий игристый напиток, который все обожают за оригинальный вкус и характерную кислинку. Как можно легко приготовить его дома – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
Как приготовить комбучу дома?
- Время: 25 минут
- Порций: 10
Ингредиенты:
– 20 граммов черного листового чая;
– 2 литра воды;
– 240 граммов сахара;
– чайный гриб;
– 100 миллилитров комбучи.
Комбуча – настоящий хит поколений / Фото Pixabay
Приготовление:
- Заварите чай в 200 миллилитрах воды, накройте крышкой и оставьте настаиваться на 15 минут.
- Добавьте сахар и размешайте до полного растворения.
- Процедите настой и разбавьте его охлажденной негазированной фильтрованной водой. Следите, чтобы вода была не горячей и с низким содержанием хлора, ведь высокая температура и хлор вредят микроорганизмам чайного гриба.
- Перелейте чай в банку, добавьте немного готовой комбучи для подкисления среды, влейте охлажденную брагу и аккуратно положите чайный гриб.
- Накройте банку марлей, зафиксируйте резинкой и поставьте в затененное место при комнатной температуре на 5 – 7 дней, зимой – примерно на 10 дней. Не превышайте время брожения, иначе напиток может превратиться в уксус.
- Через несколько дней проверьте брожение: если пузырьки больше не поднимаются – напиток готов.
- Процедите его, разлейте в бутылки с неметаллическими крышками и поставьте в холодильник.
Как выбрать чайный гриб?
Обращайте внимание на грибы светло-бежевого или кремового цвета. Любой налет или пятна – это тревожный сигнал, подсказывает портал Kombuczara.
Аромат должен быть приятным, похожим на яблочный уксус. Также хорошо изучите текстуру: свежий чайный гриб плотный и эластичный. Если он расползается в руках или скользкий, то такой лучше не покупать.
