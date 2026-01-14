Ніжний медівник з ніжним кремом, збагачений смаком чорносливу, має усі шанси стати улюбленим десертом вашої родини. Він пасуватиме навіть на святковому столі – від нього не залишиться навіть крихти, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм selo_and_soul.
Як приготувати медівник з чорносливом?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
коржі:
– 3 яйця;
– 100 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 80 грамів борошна;
– 20 грамів крохмалю;
– 0,5 чайної ложки розпушувача;
– 30 грамів олії;
– 40 грамів меду;
– 0,3 чайної ложки соди;
крем:
– 500 – 600 грамів сметани;
– 70 – 80 грамів цукрової пудри;
– трішки ваніліну;
– 50 грамів горіхів;
– 100 грамів чорносливу.
Приготування:
- Збийте яйця з цукром і сіллю протягом 12 – 15 хвилин, поки маса не стане світлою, густою та дуже пишною. Окремо просійте борошно разом із крохмалем і розпушувачем.
- У сотейник викладіть мед, прогрійте його на слабкому вогні, додайте соду та швидко перемішайте. Маса почне пінитися й збільшиться в об’ємі.
- У яєчну масу поступово всипте сухі інгредієнти й акуратно перемішайте силіконовою лопаткою. Додайте олію.
- Медову піну попередньо змішайте з 1 – 2 ложками тіста, а потім введіть у загальну масу – так бісквіт залишиться повітряним.
- Обережно перемішайте до однорідності. Відразу перелийте тісто у підготовлену форму та випікайте при температурі 170 – 180 градусів протягом 45–50 хвилин, орієнтуючись на суху шпажку й особливості духовки.
- Готовий корж переверніть догори дном і залиште так на 20 хвилин. Після цього загорніть у харчову плівку та поставте в холодильник щонайменше на 4 години.
- Охолоджений корж розріжте на 3 – 4 шари. Перемастіть сметаною, кожен шар посипайте подрібненими горіхами та чорносливом.
- Готовий торт залиште просочуватися мінімум на кілька годин, а краще – на ніч.
Яку сметану обрати для торта?
Навіть коли йдеться про звичайне просочування, важливо обирати жирну сметану. 20% – це мінімальний показник, радить портал Przyslij przepis.
Також чудовим варіантом буде домашня сметана. Але коли потрібно збивати її в крем, то конкретно цей продукт може перетворитися на масло.
