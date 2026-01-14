Ніжний медівник з ніжним кремом, збагачений смаком чорносливу, має усі шанси стати улюбленим десертом вашої родини. Він пасуватиме навіть на святковому столі – від нього не залишиться навіть крихти, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм selo_and_soul.

Як приготувати медівник з чорносливом?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

коржі:

– 3 яйця;

– 100 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 80 грамів борошна;

– 20 грамів крохмалю;

– 0,5 чайної ложки розпушувача;

– 30 грамів олії;

– 40 грамів меду;

– 0,3 чайної ложки соди;

крем:

– 500 – 600 грамів сметани;

– 70 – 80 грамів цукрової пудри;

– трішки ваніліну;

– 50 грамів горіхів;

– 100 грамів чорносливу.

Приготування:

Збийте яйця з цукром і сіллю протягом 12 – 15 хвилин, поки маса не стане світлою, густою та дуже пишною. Окремо просійте борошно разом із крохмалем і розпушувачем. У сотейник викладіть мед, прогрійте його на слабкому вогні, додайте соду та швидко перемішайте. Маса почне пінитися й збільшиться в об’ємі. У яєчну масу поступово всипте сухі інгредієнти й акуратно перемішайте силіконовою лопаткою. Додайте олію. Медову піну попередньо змішайте з 1 – 2 ложками тіста, а потім введіть у загальну масу – так бісквіт залишиться повітряним. Обережно перемішайте до однорідності. Відразу перелийте тісто у підготовлену форму та випікайте при температурі 170 – 180 градусів протягом 45–50 хвилин, орієнтуючись на суху шпажку й особливості духовки. Готовий корж переверніть догори дном і залиште так на 20 хвилин. Після цього загорніть у харчову плівку та поставте в холодильник щонайменше на 4 години. Охолоджений корж розріжте на 3 – 4 шари. Перемастіть сметаною, кожен шар посипайте подрібненими горіхами та чорносливом. Готовий торт залиште просочуватися мінімум на кілька годин, а краще – на ніч.

Яку сметану обрати для торта?

Навіть коли йдеться про звичайне просочування, важливо обирати жирну сметану. 20% – це мінімальний показник, радить портал Przyslij przepis.

Також чудовим варіантом буде домашня сметана. Але коли потрібно збивати її в крем, то конкретно цей продукт може перетворитися на масло.

