Смачний салат, який не потребує витрат грошей та часу, повинен бути у збереженнях кожної господині. Це ідеальна опція сьогодні, коли клопоти та відсутність світла не дають можливості довго чаклувати на кухні, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як приготувати салат "Графиня"?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 6 варених буряків;

– 5 плавлених сирків;

– 3 зубчики часнику;

– 150 грамів майонезу;

– 2 столові ложки горіхів.

Легко і дуже смачно / Фото "Господинька"

Буряк відтискаємо і відтискаємо від зайвої рідини. Натираємо сирки, продавлюємо до них часник та заправляємо майонезом. Складаємо шарами буряк – начинка, зверху прикрашаємо горіхами. Подаємо з фаршированими яйцями.

Як швидко приготувати буряк?

Коли на рахунку кожна хвилина – важливо вміти швидко приготувати будь-який продукт. Буряк теж можна приготувати швидко у мікрохвильовці, розповідає Smakosze.

Овочі миємо, кладемо у скляний посуд, додаємо трішки води – і ставимо на повну потужність. 10-15 хвилин – і буряк готовий!

Що цікавого приготувати?