Смачний салат, який не потребує витрат грошей та часу, повинен бути у збереженнях кожної господині. Це ідеальна опція сьогодні, коли клопоти та відсутність світла не дають можливості довго чаклувати на кухні, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як приготувати салат "Графиня"?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 6 варених буряків;
– 5 плавлених сирків;
– 3 зубчики часнику;
– 150 грамів майонезу;
– 2 столові ложки горіхів.

Салат Графиня

Легко і дуже смачно / Фото "Господинька"

  1. Буряк відтискаємо і відтискаємо від зайвої рідини.
  2. Натираємо сирки, продавлюємо до них часник та заправляємо майонезом.
  3. Складаємо шарами буряк – начинка, зверху прикрашаємо горіхами.
  4. Подаємо з фаршированими яйцями.

Як швидко приготувати буряк?

Коли на рахунку кожна хвилина – важливо вміти швидко приготувати будь-який продукт. Буряк теж можна приготувати швидко у мікрохвильовці, розповідає Smakosze.

Овочі миємо, кладемо у скляний посуд, додаємо трішки води – і ставимо на повну потужність. 10-15 хвилин – і буряк готовий!

Що цікавого приготувати?