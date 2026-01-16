Смачний салат, який не потребує витрат грошей та часу, повинен бути у збереженнях кожної господині. Це ідеальна опція сьогодні, коли клопоти та відсутність світла не дають можливості довго чаклувати на кухні, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як приготувати салат "Графиня"?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 6 варених буряків;
– 5 плавлених сирків;
– 3 зубчики часнику;
– 150 грамів майонезу;
– 2 столові ложки горіхів.
Легко і дуже смачно / Фото "Господинька"
- Буряк відтискаємо і відтискаємо від зайвої рідини.
- Натираємо сирки, продавлюємо до них часник та заправляємо майонезом.
- Складаємо шарами буряк – начинка, зверху прикрашаємо горіхами.
- Подаємо з фаршированими яйцями.
Як швидко приготувати буряк?
Коли на рахунку кожна хвилина – важливо вміти швидко приготувати будь-який продукт. Буряк теж можна приготувати швидко у мікрохвильовці, розповідає Smakosze.
Овочі миємо, кладемо у скляний посуд, додаємо трішки води – і ставимо на повну потужність. 10-15 хвилин – і буряк готовий!
