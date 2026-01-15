Мариновані яйця по-корейськи стануть вашою улюбленою закускою та на якийсь час замінять навіть улюблені салати. Спокуса готувати їх постійно не мине, тому потрібно буде докласти силу волю, щоб "перемкнутися" на інші опції, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok oleksiikhom.

До речі Варені яйця почистяться за секунду: який спосіб працює в рази краще за сіль

Як замаринувати яйця по-корейськи?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

— 6 яєць;

– пів цибулі;

– 3 зубчики часнику;

– зелена цибуля;

– імбир;

– 12 столових ложок соєвого соусу;

– 3 – 4 столові ложки меду;

– 2 столові ложки кунжуту;

– 2 столові ложки gochujang;

– 1 чайна ложка глутамату натрію (за бажанням).

Готуємо оригінальну закуску за простим рецептом: відео

♬ original sound - Олексій Хоменко @oleksiikhom мариновані корейскі яйця з Кльово? інгредієнти: — яйця 6 шт (беріть максимум скільки влізає у посудину, так маринад повністю покриватиме яйця) — цибуля 1/2 шт — часник 3 зубчики — зелена цибуля — імбир (розміром з палець) — соєвий соус 12 ст л — мед 3-4 ст л — кунжут 2 ст л — gochujang 2 ст л — гострий перець / чилі пластівці за смаком — глутамат натрію 1 ч л (не обов'язково) щоб був рідкий жовток — варіть яйця ~5 хв та одразу після перекладіть в холодну воду. дайте настоятись з маринадом щонайменше ніч, нехай смакує! Скажи, кльово? Бо життя занадто серйозне для нудних яєць #готую_з_shuba

Приготування:

Варимо яйця. Якщо хочете – можете варити 5 хвилин, щоб жовток залишився рідким. Цибулю дрібно нарізаємо, прочавлюємо часник та натираємо трішки імбиру. Додаємо решту інгредієнтів та добре перемішуємо. Яйця чистимо і викладаємо у контейнер. Заливаємо маринадом і ставимо у холодильник. Через кілька годин вони готові до вживання.

Як перевірити свіжість яєць?

Вам достатньо стакана води. Опустіть в нього яйце – свіже негайно опуститься на дно, інформує Smakosze.

Якщо яйце залишилося на поверхні – не вживайте його у жодному вигляді. Це точний сигнал того, що його термін придатності вже минув.

Що цікавого приготувати?