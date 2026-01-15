Маринованные яйца по-корейски станут вашей любимой закуской и на время заменят даже любимые салаты. Соблазн готовить их постоянно не пройдет, поэтому нужно будет приложить силу воли, чтобы "переключиться" на другие опции, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok oleksiikhom.

Кстати Вареные яйца почистятся за секунду: какой способ работает в разы лучше соли

Как замариновать яйца по-корейски?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

- 6 яиц;

– пол лука;

– 3 зубчика чеснока;

– зеленый лук;

– имбирь;

– 12 столовых ложек соевого соуса;

– 3 – 4 столовые ложки меда;

– 2 столовые ложки кунжута;

– 2 столовые ложки gochujang;

– 1 чайная ложка глутамата натрия (по желанию).

Готовим оригинальную закуску по простому рецепту: видео

♬ original sound - Алексей Хоменко @oleksiikhom маринованные корейские яйца с Клёво? ингредиенты: - яйца 6 шт (берите максимум сколько влезает в сосуд, так маринад полностью покрывать яйца) - лук 1/2 шт - чеснок 3 зубчика - зеленый лук - имбирь (размером с палец) - соевый соус 12 ст л - мед 3-4 ст л - кунжут 2 ст л - gochujang 2 ст л - острый перец / чили хлопья по вкусу - глутамат натрия 1 ч л (не обязательно) чтобы был жидкий желток - варите яйца ~ 5 мин и сразу после переложите в холодную воду. дайте настояться с маринадом минимум ночь, пусть смакует! Скажи, клево? Потому что жизнь слишком серьезная для скучных яиц #готую_с_shuba

Приготовление:

Варим яйца. Если хотите – можете варить 5 минут, чтобы желток остался жидким. Лук мелко нарезаем, продавливаем чеснок и натираем немного имбиря. Добавляем остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем. Яйца чистим и выкладываем в контейнер. Заливаем маринадом и ставим в холодильник. Через несколько часов они готовы к употреблению.

Как проверить свежесть яиц?

Вам достаточно стакана воды. Опустите в него яйцо – свежее немедленно опустится на дно, информирует Smakosze.

Если яйцо осталось на поверхности – не употребляйте его ни в каком виде. Это точный сигнал того, что его срок годности уже истек.

Что интересного приготовить?