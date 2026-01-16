Якщо хочеться врятувати настрій та подарувати собі щось неймовірне – цей львівський сирник чудово впорається з цим завданням. Ви легко повторите рецепт, який переглянули мільйони глядачів, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok yummy.lera.

Як приготувати львівський сирник?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 600 грамів кисломолочного сиру;

– 3 яйця;

– 75 – 100 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 75 грамів сметани 20%;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 75 грамів вершкового масла;

– цедра 1 лимона;

начинка:

– 300 грамів вишень;

– 15 грамів цукру;

– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 200 грамів макової начинки;

для глазурі:

– 175 грамів шоколаду;

– 10 мілілітрів олії.

Готуємо неймовірно смачний десерт: відео

Приготування:

Для вишневої начинки змішайте цукор із крохмалем і додайте суміш до свіжих або розморожених вишень. Поставте на середній вогонь і варіть, постійно помішуючи, до загущення. Зніміть з плити, накрийте плівкою в контакт і повністю остудіть. Кисломолочний сир, яйця, цукор, сіль, сметану, крохмаль, лимонну цедру (за бажанням) і розтоплене масло ретельно перебийте блендером до гладкої, однорідної маси. Приблизно дві третини сирної маси викладіть у форму, застелену пергаментом, зверху рівномірно розподіліть вишневу начинку. До решти сирної маси додайте макову начинку, перемішайте й викладіть поверх вишень, закриваючи їх повністю. Кілька разів легенько вдарте формою об стіл, щоб вийшло зайве повітря. На нижній рівень духовки поставте ємність з гарячою водою, на середній – форму із сирником. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 55 – 60 хвилин. Після випікання злегка прочиніть дверцята духовки й дайте сирнику повністю охолонути всередині. Потім переставте його в холодильник щонайменше на 6 годин. Для глазурі змішайте розтоплений шоколад з олією та покрийте охолоджений сирник. Поставте в холодильник до повного застигання шоколаду.

Чому не можна одразу виймати сирник з духовки?

Сирник – дуже ніжний десерт, який складається з білка та вологи. Якщо різко вийняти його з духовки, він може одразу осісти, підказує Лілія Цвіт.

Окрім того, через перепад температури на ньому можуть утворитися тріщини. Якщо ви хочете отримати ідеальний десерт – він повинен вистигати у духовці.

