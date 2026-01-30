Не надо тратить много времени, ожидая поднятия дрожжевого теста. Замешиваем тесто на кефире, заворачиваем в него сосиски, ставим в духовку – и дело сделано, рассказывает Cookpad.

Как легко приготовить сосиски в тесте?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 16

Ингредиенты:

– 16 сосисок;

– 400 граммов муки;

– 200 миллилитров кефира;

– 1 яйцо;

– 2 чайные ложки сахара;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 0,25 чайной ложки соды;

– 7 столовых ложек растительного масла.

Перекус, который стал культовым / Фото Freepik

Приготовление:

В глубокую миску влейте теплый кефир, добавьте соль, сахар, масло и яйцо. Перемешайте венчиком или ложкой до гладкой массы. Постепенно всыпьте муку, смешанную с содой. Замешивайте тесто сначала в миске, затем переложите на стол, слегка присыпанный мукой, и вымешивайте руками, пока оно станет мягким и не будет липнуть. Накройте пленкой и оставьте отдохнуть. Готовое тесто, смазав руки маслом, поделите на одинаковые порции. Сосиски очистите от оболочки. Каждый кусочек теста раскатайте тонким пластом, выложите сосиску и плотно соедините края. Выпекайте 20 минут при 180 градусах или пожарите на сковородке.

Как выбрать качественные сосиски?

Сначала посмотрите на категорию продукта. Выбирайте высший сорт – это означает, что в продукте больше всего мяса, рассказывает портал Pysznosci.

Очень важно оценить упругость и оболочку. Хорошая сосиска должна быть плотной. Нажмите на нее прямо в упаковке – она должна быстро вернуть форму. Поверхность должна быть сухой и гладкой, без всякой слизи или налета.

Избегайте слишком дешевых сосисок, в составе которых много крахмала и каррагинана. При нагревании такой продукт начинает "расти", распирая тесто. А когда вы достанете пирожки из духовки, то сосиска мгновенно сдуется, оставив внутри пустоту.

Не стоит также брать "задымленные" сосиски. В процессе приготовления этот запах станет акцентным и перебьет весь вкус.

