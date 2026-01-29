Пригорание – это неприятность, которая может случиться с каждым, каких бы усилий вы не прилагали. Как навсегда избежать этого риска – рассказывает портал WP Kuchnia.

Интересно Бюджетный торт "Пьяная вишня" от Лилии Цвит: делаем большую порцию удовольствия своими руками

Как защитить выпечку от пригорания?

Есть один несложный, но довольно действенный прием, который помогает сделать процесс выпекания стабильным. Все, что для этого нужно – обычная поваренная соль!

Ваша выпечка всегда будет идеальной / Фото Pixabay

Оказывается, соль способна накапливать тепло, а затем постепенно возвращать его обратно в пространство духовки. Благодаря этому температурные скачки становятся менее ощутимыми, а нагрев - равномерным.

Как это работает?

Нужно просто посыпать дно духовки слоем соли. Она будет тепловой массой, чтобы вроде камня для пиццы или массивной чугунной посуды, объясняет Polki.

В результате температурный микроклимат в духовке будет умеренным и стабильным. Вы не испортите ситуацию, даже если откроете дверцу.

Что вкусного приготовить?