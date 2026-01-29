Пригорання – це прикрість, яка може трапитися з кожним, яких би зусиль ви не докладали. Як назавжди уникнути цього ризику – розповідає портал WP Kuchnia.
Цікаво Бюджетний торт "Пʼяна вишня" від Лілії Цвіт: робимо велику порцію задоволення своїми руками
Як захистити випічку від пригорання?
Є один нескладний, але доволі дієвий прийом, який допомагає зробити процес випікання стабільнішим. Усе, що для цього потрібно – звичайна кухонна сіль!
Ваша випічка завжди буде ідеальною / Фото Pixabay
Виявляється, сіль здатна накопичувати тепло, а потім поступово повертати його назад у простір духовки. Завдяки цьому температурні стрибки стають менш відчутними, а нагрів — рівномірнішим.
Як це працює?
Потрібно просто посипати дно духовки шаром солі. Вона буде тепловою масою, щоб на кшталт каменю для піци чи масивного чавунного посуду, пояснює Polki.
В результаті температурний мікроклімат у духовці буде помірним і стабільним. Ви не зіпсуєте ситуацію, навіть якщо відкриєте дверцята.
Що смачного приготувати?
Спробуйте оригінальну закуску з 90-х, яка точно вам сподобається.
А ще вам сподобається торт без духовки, який можна приготувати за 15 хвилин.