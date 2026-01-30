Салат з локшиною швидкого приготування дозволяє смачно й ситно поїсти, не витрачаючи ані грошей, ані зусиль. Це ідеальне рішення навіть зараз, коли чаклувати біля плити може навіть не бути можливості, розповідає ютуб-канал "Неймовірно просто і смачно".

Як приготувати "Студентський" салат?

Час: 10 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 пачки локшини швидкого приготування;

– 2 пачки спецій, які йдуть в упаковці;

– 6 варених яєць;

– 300 – 400 грамів вареного курячого філе;

– 100 грамів копченого сиру;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– майонез, сіль та перець до смаку.

Поринаємо в ностальгію без витрат: відео

Приготування:

Локшину варимо за інструкцією на упаковці. Краще трішки її подрібнити, для салату це буде гарним рішенням. Решту інгредієнтів нарізаємо дрібним кубиком. Змішуємо всі інгредієнти, солимо та перчимо до смаку. Ось і все – поринаємо у ностальгію.

Як правильно варити філе на салат?

У студентські роки більшість з нас просто кидали філе у кипʼяток та варили до готовності. Але тепер ви здатні на кращий смак, розповідає Fajne gotowanie.

У кипʼяток вартує не просто додати спеції, а ще й проварити цибулю та моркву. Так ви отримаєте бульйон, який збереже соковитість курочки.

