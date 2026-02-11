Нисуаз – это всегда уместное решение, ведь сочетает в себе легкую нотку утонченности и гармоничное сочетание ингредиентов. Когда наступит нужный момент – останется просто воспользоваться легким рецептом от портала Kwestia Smaku.

Как приготовить салат Нисуаз?

Время : 30 – 40 минут

: 30 – 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 50 граммов стручковой фасоли;

– 4 картофелины;

– 100 граммов слоеного салата;

– 2 куриных яйца;

– 5 помидоров черри;

– 10 оливок;

– 1 банка консервированного тунца;

для соуса:

– 1 столовая ложка дижонской горчицы;

– 1 столовая ложка каперсов;

– 10 филе анчоусов;

– 1 зубчик чеснока;

– 2 столовые ложки красного винного уксуса;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки.

Салат, который уместен на любом празднике / Фото Unsplash

Приготовление:

Для создания пикантной заправки разотрите в ступке анчоусы, каперсы, чеснок и горчицу, пока масса не станет однородной. Добавьте к этой пасте масло с уксусом и измельченную петрушку, после чего тщательно все вымешайте. Картофель отварите в мундире в подсоленной воде. Когда он остынет, снимите кожуру и разделите каждый клубень на четыре части. Стручковую фасоль достаточно опустить в кипяток на пару минут для бланширования. Яйца приготовьте так, чтобы серединка оставалась слегка жидкой: куриным понадобится около 6 – 7 минут, а перепелиным – всего 2 – 3 минуты. Салатные листья промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите руками на произвольные кусочки. Сборка блюда начинается с нанесения части соуса на дно большой тарелки. Первым слоем выложите зелень, а сверху - картофель и фасоль. Тунец разделите на крупные сегменты и распределите по поверхности вместе с половинками томатов черри и ломтиками яиц. В завершение полейте салат остатками ароматной заправки.

Как сохранить цвет стручковой фасоли?

Важно, чтобы фасоль не только хорошо смаковала, но и сохранила свой насыщенный изумрудный цвет. Достичь этого эффекта очень просто, рассказывает Moje gotowanie.

Сразу после варки надо погрузить стручковую фасоль в ледяную воду. Благодаря этому вам удастся остановить процесс приготовления фасоли внутри сделает овощ приятно хрустящим.

Какие рецепты пригодятся?