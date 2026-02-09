Это очень удачный рецепт для домашнего чаепития или неожиданных гостей. Пончики получаются мягкими внутри, румяными снаружи и не слишком сладкими. Их съедают быстро, а потом обязательно спрашивают рецепт, рассказывает инстаграм juliasweet_lviv.

Как приготовить творожные пончики?

Время : 60 – 80 минут

Ингредиенты:

– 600 граммов домашнего творога;

– 4 сырых куриных яйца;

– 10 столовых ложек сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 600 граммов пшеничной муки;

– 4 чайные ложки разрыхлителя;

– масло для жарки;

– сахарная пудра для посыпки.

Как приготовить творожные пончики детства: рецепт

Приготовление:

Налейте масло в сотейник или глубокую кастрюлю и разогрейте его до температуры 180 – 190 градусов. Яйца переложите в миску, добавьте сахар и ванильный сахар, после чего хорошо взбейте. Выложите творог и перебейте массу блендером до полностью однородной, гладкой консистенции без комочков. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем, а затем в три подхода постепенно подсыпайте ее к творожной массе, каждый раз тщательно вымешивая. Замесите мягкое тесто – оно будет немного липким, но таким и должно быть. Отщипывайте от теста одинаковые кусочки, формируйте шарики диаметром около 2,5 сантиметра и осторожно выкладывайте их в хорошо разогретое масло. Жарьте пончики до равномерной золотистой корочки, периодически переворачивая, чтобы они подрумянились со всех сторон. Готовые пончики переложите на бумажное полотенце, дайте ему впитать лишнее масло, после чего щедро посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

Есть ли разница между содой и разрыхлителем?

Разрыхлитель – это готовая смесь, в которой пищевая сода уже соединена с сухим кислотным компонентом, чаще всего винным камнем, пишет Taste. Именно поэтому он начинает работать сразу после контакта с влагой – без дополнительных условий.

Во время замешивания теста выделяется углекислый газ, который делает выпечку пористой, легкой и воздушной. Пищевая сода не содержит кислоты, именно поэтому заменять разрыхлитель содой можно, но делать это нужно правильно.

Важно знать, что сода значительно сильнее разрыхлителя. Ее действие примерно в три-четыре раза активнее. Если просто заменить один ингредиент другим в том же количестве, тесто может иметь неприятный привкус или неправильно подняться.

Когда в рецепте указана одна чайная ложка разрыхлителя, вместо нее берут примерно половину чайной ложки пищевой соды. Но этого недостаточно. Нужно добавить еще и кислоту – например, одну чайную ложку лимонного сока или столового уксуса. Именно они запустят реакцию и компенсируют отсутствие кислоты в соде.

