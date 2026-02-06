Пироги с вишнями – это всегда об особом зимнем настроении и незабываемых мгновениях наслаждения. Достаточно приложить совсем немного старания, чтобы в вашем холодильнике оказалась большая порция хорошего настроения, рассказывает портал "Калинка".
Как сделать пляцок с вишнями?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
коржи:
– 8 яиц;
– 250 граммов сахара;
– 600 граммов муки;
– 500 граммов сметаны;
– 2 столовые ложки пищевого аммония;
– 2 столовые ложки какао;
крем:
– 800 граммов жирной сметаны;
– 100 граммов сахарной пудры;
– вишни, дополнительного чернослив или орехи.
Пляцки с вишнями всегда незабываемые / Фото "Бутылка"
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром до образования густой и высокой пены. В отдельной емкости соедините сметану с аммонием и осторожно введите эту смесь в яичную массу.
- После легкого перемешивания всыпьте муку и вымесите однородное тесто.
- Полученную массу разделите пополам, добавив к одной части какао.
- Выпекайте два отдельных коржа в разогретой до 180°C духовке в течение 20 – 25 минут.
- Когда выпечка полностью остынет, разделите каждый корж на несколько более тонких слоев (например, разрезав каждый сначала пополам, а затем еще раз, чтобы получить по четыре заготовки каждого цвета).
- Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Если консистенция слишком жидкая, воспользуйтесь специальным загустителем.
- Соберите торт, чередуя цвета коржей, щедро смазывая каждый слой кремом и добавляя внутрь сочные вишни.
Как избежать неприятного запаха аммония?
Едкий запах аммония может испортить даже самую лучшую выпечку и потерять много стараний. Это можно легко предотвратить, не используя лишних ингредиентов, рассказывает Beszamel.
Просто дайте коржам хорошо остыть перед тем, как разрезать и смазывать их кремом. Кроме того, вишни лучше предварительно откинуть на дуршлаг, чтобы лишний сок не сделал торт слишком мокрым.
