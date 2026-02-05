Так приятно, когда простые вкусности из детства появляются на телеэкранах по всему миру. Пирожные "персики" снова стали популярными – и легче всего готовить их будет по рецепту портала Cookpad.

Как приготовить печенье "персики"?

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 12

Ингредиенты:

– 100 граммов масла;

– 50 граммов сахарной пудры;

– 1 яйцо;

– 50 граммов картофельного крахмала;

– 200 граммов муки;

– 8 граммов разрыхлителя;

начинка:

– 300 граммов почищенных персиков;

– 70 граммов персикового желе;

для обкатки:

– 70 граммов желе персика;

– 70 г желе клубники;

– 4 столовые ложки воды.

Приготовление:

Разотрите размягченное масло с пудрой, вмешайте яйцо, а затем постепенно подсыпайте муку с крахмалом и разрыхлителем до получения мягкого теста. Сформируйте 24 шарика и облепите ими обернутые фольгой половинки ореховой скорлупы, имитируя форму персика. Выпекайте при температуре 180 градусов. После 20 минут в духовке осторожно достаньте скорлупу из горячей выпечки, оставляйте печься до готовности. Для начинки приготовьте густую массу из персиков: измельчите блендером, прокипятите и смешайте с персиковым желе. Когда этот "кисель" начнет густеть, наполните им пустые половинки печенья и соедините их попарно. Для реалистичного вида окуните каждый "персик" в концентрированный раствор фруктового желе, а затем обваляйте в сухих гранулах для создания эффекта бархатной кожуры.

Как еще можно украсить пирожные?

Чтобы печенье приобрело еще более яркий вид, окрашивать его можно в соке моркови и свеклы. Они естественные и более устойчивые, рассказывает Moje gotowanie.

А еще после этого пирожные слегка обсыпают сахаром. Не передерживайте печенье в красителях, чтобы оно не размокло.

Что вкусного приготовить?