Так приятно, когда простые вкусности из детства появляются на телеэкранах по всему миру. Пирожные "персики" снова стали популярными – и легче всего готовить их будет по рецепту портала Cookpad.
Как приготовить печенье "персики"?
- Время: 2 часа
- Порций: 12
Ингредиенты:
– 100 граммов масла;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 1 яйцо;
– 50 граммов картофельного крахмала;
– 200 граммов муки;
– 8 граммов разрыхлителя;
начинка:
– 300 граммов почищенных персиков;
– 70 граммов персикового желе;
для обкатки:
– 70 граммов желе персика;
– 70 г желе клубники;
– 4 столовые ложки воды.
Такое приятное воспоминание детства / Фото "Вкусные рецепты"
Приготовление:
- Разотрите размягченное масло с пудрой, вмешайте яйцо, а затем постепенно подсыпайте муку с крахмалом и разрыхлителем до получения мягкого теста.
- Сформируйте 24 шарика и облепите ими обернутые фольгой половинки ореховой скорлупы, имитируя форму персика. Выпекайте при температуре 180 градусов.
- После 20 минут в духовке осторожно достаньте скорлупу из горячей выпечки, оставляйте печься до готовности.
- Для начинки приготовьте густую массу из персиков: измельчите блендером, прокипятите и смешайте с персиковым желе.
- Когда этот "кисель" начнет густеть, наполните им пустые половинки печенья и соедините их попарно.
- Для реалистичного вида окуните каждый "персик" в концентрированный раствор фруктового желе, а затем обваляйте в сухих гранулах для создания эффекта бархатной кожуры.
Как еще можно украсить пирожные?
Чтобы печенье приобрело еще более яркий вид, окрашивать его можно в соке моркови и свеклы. Они естественные и более устойчивые, рассказывает Moje gotowanie.
А еще после этого пирожные слегка обсыпают сахаром. Не передерживайте печенье в красителях, чтобы оно не размокло.
