Торт на кипятке – это всегда об особой нежности, которая в сочетании с изящным кремом заставит громко восхищаться даже гурманов и требовательных ценителей сладенького. Попробуйте рецепт с TikTok ilona_foodblog и убедитесь в этом сами!
К теме Десерт как "Птичье молоко" за 10 минут: в магазин за сладким больше не пойдете
Как приготовить шоколадный торт на кипятке?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
тесто:
– 320 граммов муки;
– 60 граммов какао;
– 100 граммов сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– пол чайной ложки соды;
– 1 чайная ложка яблочного уксуса;
– ванилин по вкусу;
– 2 яйца;
– 200 милил- Яйца - 2 шт. - Молоко - 200 мл - Кипяток - 200 мл - Растительное масло - 100 мл - Соль - щепотка Крем: - Сливочное масло - 150 г - Сгущенное молоко - 250 г Глазурь: - Шоколад - 100 г - Молоко или сливки - 40 мл
Готовим торт, который вы не забудете никогда: видео
Приготовление:
- Смешайте муку, какао, разрыхлитель, сахар, ванилин и соль.
- Отдельно взбейте яйца с молоком, добавьте масло и кипяток.
- Жидкую смесь вылейте к сухим ингредиентам, перемешайте до гладкого теста.
- Вмешайте соду, погашенную уксусом.
- Перелейте тесто в форму с пергаментом и выпекайте при 170 градусах около 20 минут. Дайте коржу остыть в духовке, обрежьте края и разрежьте пополам.
- Мягкое масло взбейте до пышности, постепенно введите сгущенное молоко. Масса должна быть нежной и однородной.
- Смажьте первый корж кремом, накройте вторым и слегка прижмите.
- Шоколад растопите, добавьте молоко или сливки, перемешайте.
- Полейте торт глазурью, бока для эстетики обсыпьте крошкой.
Чем особенное тесто на кипятке?
Заварное тесто – чрезвычайно эластичное. Кипяток делает его очень послушным, оно хорошо тянется и никогда не рвется, рассказывает портал Beszamel.
А еще оно не трескается при замораживании и идеально слепляется, когда нужен надежный шов. Поэтому когда в следующий раз будет готовить что-то вкусненькое, то обязательно испытайте все преимущества заварного теста.
Что вкусненького сделать?
Культовые сосиски в тесте – это дело нескольких минут.
А заправлять салаты куда лучше домашним майонезом.