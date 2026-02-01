Торт на кипятке – это всегда об особой нежности, которая в сочетании с изящным кремом заставит громко восхищаться даже гурманов и требовательных ценителей сладенького. Попробуйте рецепт с TikTok ilona_foodblog и убедитесь в этом сами!

Как приготовить шоколадный торт на кипятке?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

тесто:

– 320 граммов муки;

– 60 граммов какао;

– 100 граммов сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– пол чайной ложки соды;

– 1 чайная ложка яблочного уксуса;

– ванилин по вкусу;

– 2 яйца;

– 200 милил- Яйца - 2 шт. - Молоко - 200 мл - Кипяток - 200 мл - Растительное масло - 100 мл - Соль - щепотка Крем: - Сливочное масло - 150 г - Сгущенное молоко - 250 г Глазурь: - Шоколад - 100 г - Молоко или сливки - 40 мл

Приготовление:

Смешайте муку, какао, разрыхлитель, сахар, ванилин и соль. Отдельно взбейте яйца с молоком, добавьте масло и кипяток. Жидкую смесь вылейте к сухим ингредиентам, перемешайте до гладкого теста. Вмешайте соду, погашенную уксусом. Перелейте тесто в форму с пергаментом и выпекайте при 170 градусах около 20 минут. Дайте коржу остыть в духовке, обрежьте края и разрежьте пополам. Мягкое масло взбейте до пышности, постепенно введите сгущенное молоко. Масса должна быть нежной и однородной. Смажьте первый корж кремом, накройте вторым и слегка прижмите. Шоколад растопите, добавьте молоко или сливки, перемешайте. Полейте торт глазурью, бока для эстетики обсыпьте крошкой.

Чем особенное тесто на кипятке?

Заварное тесто – чрезвычайно эластичное. Кипяток делает его очень послушным, оно хорошо тянется и никогда не рвется, рассказывает портал Beszamel.

А еще оно не трескается при замораживании и идеально слепляется, когда нужен надежный шов. Поэтому когда в следующий раз будет готовить что-то вкусненькое, то обязательно испытайте все преимущества заварного теста.

