Торт на окропі – це завжди про особливу ніжність, яка у поєднанні з витонченим кремом змусить голосно захоплюватися навіть гурманів та вибагливих поціновувачів солоденького. Спробуйте рецепт з TikTok ilona_foodblog та переконайтеся у цьому самі!
Як приготувати шоколадний торт на кип'ятку?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
тісто:
– 320 грамів борошна;
– 60 грамів какао;
– 100 грамів цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– пів чайної ложки соди;
– 1 чайна ложка яблучного оцту;
– ванілін до смаку;
– 2 яйця;
Готуємо торт, який ви не забудете ніколи: відео
Приготування:
- Змішайте борошно, какао, розпушувач, цукор, ванілін і сіль.
- Окремо збийте яйця з молоком, додайте олію та кип’яток.
- Рідку суміш вилийте до сухих інгредієнтів, перемішайте до гладкого тіста.
- Вмішайте соду, погашену оцтом.
- Перелийте тісто у форму з пергаментом і випікайте при 170 градусах близько 20 хвилин. Дайте коржу охолонути в духовці, обріжте краї та розріжте навпіл.
- М’яке масло збийте до пишності, поступово введіть згущене молоко. Маса має бути ніжною та однорідною.
- Змастіть перший корж кремом, накрийте другим і злегка притисніть.
- Шоколад розтопіть, додайте молоко або вершки, перемішайте.
- Полийте торт глазур’ю, боки для естетики обсипте крихтою.
Чим особливе тісто на окропі?
Заварне тісто – надзвичайно еластичне. Кип'яток робить його дуже слухняним, воно гарно тягнеться та ніколи не рветься, розповідає портал Beszamel.
А ще воно не тріскається при заморожуванні та ідеально зліплюється, коли потрібен надійний шов. Тож коли наступного разу готуватиме щось смачненьке, то обов'язково випробуйте усі переваги заварного тіста.
