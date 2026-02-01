Торт на окропі – це завжди про особливу ніжність, яка у поєднанні з витонченим кремом змусить голосно захоплюватися навіть гурманів та вибагливих поціновувачів солоденького. Спробуйте рецепт з TikTok ilona_foodblog та переконайтеся у цьому самі!

Як приготувати шоколадний торт на кип'ятку?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 320 грамів борошна;

– 60 грамів какао;

– 100 грамів цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– пів чайної ложки соди;

– 1 чайна ложка яблучного оцту;

– ванілін до смаку;

– 2 яйця;

Приготування:

Змішайте борошно, какао, розпушувач, цукор, ванілін і сіль. Окремо збийте яйця з молоком, додайте олію та кип’яток. Рідку суміш вилийте до сухих інгредієнтів, перемішайте до гладкого тіста. Вмішайте соду, погашену оцтом. Перелийте тісто у форму з пергаментом і випікайте при 170 градусах близько 20 хвилин. Дайте коржу охолонути в духовці, обріжте краї та розріжте навпіл. М’яке масло збийте до пишності, поступово введіть згущене молоко. Маса має бути ніжною та однорідною. Змастіть перший корж кремом, накрийте другим і злегка притисніть. Шоколад розтопіть, додайте молоко або вершки, перемішайте. Полийте торт глазур’ю, боки для естетики обсипте крихтою.

Чим особливе тісто на окропі?

Заварне тісто – надзвичайно еластичне. Кип'яток робить його дуже слухняним, воно гарно тягнеться та ніколи не рветься, розповідає портал Beszamel.

А ще воно не тріскається при заморожуванні та ідеально зліплюється, коли потрібен надійний шов. Тож коли наступного разу готуватиме щось смачненьке, то обов'язково випробуйте усі переваги заварного тіста.

