Домашній майонез – це не лише про кращий смак та користь. З ним ваші страви стануть по-справжньому довершеними, адже він зробить їх смак більш глибоким, розповідає Інстаграм alionakarpiuk.

До теми Домашній плавлений сир Янтар: від магазинного не відрізнити

Як приготувати домашній майонез?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 зубчик часнику;

– 250 мілілітрів олії.

Готуємо домашній майонез: відео

Приготування:

У високу банку покладіть яйце, додайте сіль, цукор, оцет або лимонний сік, гірчицю та подрібнений часник. Опустіть блендер на дно й почніть збивати. Не зупиняючись, повільно вливайте олію тонкою цівкою. Майонез швидко загусне і готовий до використання.

Що додати до домашнього майонезу?

У процесі приготування можна додати трішки соєвого соусу. Він надасть ефекту "умамі" – це часто використовують у ресторанах, розповідає Beszamel.

Також можна додати копчену паприку – цікавий та оригінальний акцент. Подрібнена свіжа зелень також буде не зайвою та додасть відчуття свіжості.

Що смачного приготувати?