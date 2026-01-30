Домашній майонез – це не лише про кращий смак та користь. З ним ваші страви стануть по-справжньому довершеними, адже він зробить їх смак більш глибоким, розповідає Інстаграм alionakarpiuk.

До теми Домашній плавлений сир Янтар: від магазинного не відрізнити

Як приготувати домашній майонез?

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 зубчик часнику;
– 250 мілілітрів олії.

Готуємо домашній майонез: відео

Приготування:

  1. У високу банку покладіть яйце, додайте сіль, цукор, оцет або лимонний сік, гірчицю та подрібнений часник.
  2. Опустіть блендер на дно й почніть збивати.
  3. Не зупиняючись, повільно вливайте олію тонкою цівкою. Майонез швидко загусне і готовий до використання.

Що додати до домашнього майонезу?

У процесі приготування можна додати трішки соєвого соусу. Він надасть ефекту "умамі" – це часто використовують у ресторанах, розповідає Beszamel.

Також можна додати копчену паприку – цікавий та оригінальний акцент. Подрібнена свіжа зелень також буде не зайвою та додасть відчуття свіжості.

Що смачного приготувати?