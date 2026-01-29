Для досвідчених господинь гречаники часто стають порятунком після важкого дня. Вони легкі у приготуванні, не потребують витрат та смакують абсолютно усім, розповідає портал Cookpad.

Як приготувати гречаники з печінкою?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів курячої печінки;

– пів склянки гречаної крупи;

– 2 яйця;

– 2 цибулі;

– 2 столові ложки пшеничного борошна;

– 1 зубчик часнику;

– сіль та перець до смаку.

Бюджетно й дуже смачно / Фото Pixabay

Приготування:

Гречку ретельно промийте, пересипте в каструлю, залийте холодною водою та варіть після закипання близько 20 хвилин. Готову кашу зніміть з вогню й дайте охолонути. Цибулю очистіть, дрібно наріжте та обсмажте на олії до рум’яності. Курячу печінку зачистіть від плівок і прожилок, наріжте шматочками середнього розміру. Охолоджену гречку разом із яйцями, печінкою, часником і смаженою цибулею пропустіть через м’ясорубку. Додайте сіль, мелений чорний перець, борошно та добре вимішайте масу. На розігрітій сковороді з олією формуйте оладки ложкою й смажте на середньому вогні з обох боків до апетитної золотистої скоринки.

Як вибрати свіжу курячу печінку?

Печінка – дуже делікатний субпродукт, який псується дуже швидко. Саме тому до його вибору потрібно підходити ще більш ретельно, аніж до вибору курячого філе, розповідає Kuchnia.

Насамперед дивіться на колір та блиск. Свіжа печінка повинна мати гарний, глибокий коричневий колір із бордовим відтінком і обов’язково глянцевий блиск. Якщо бачите, що вона тьмяна, матова або має світло-жовті чи сіруваті плями – проходьте далі.

У свіжої печінки краї гострі, а структура однорідна. Якщо вона виглядає розлізлою, ніби каша, то її точно заморожували й розморожували. Після готування вона буде сухою та несмачною, а це не те що вам потрібно.

Якщо купуєте продукт в упаковці, стежте, щоб у лотку було мінімум кров’янистої рідини. Печінка – це "продукт одного дня", тому готувати її потрібно одразу після купівлі.

