Домашний майонез – это не только о лучшем вкусе и пользе. С ним ваши блюда станут по-настоящему совершенными, ведь он сделает их вкус более глубоким, рассказывает Инстаграм alionakarpiuk.
Как приготовить домашний майонез?
- Время: 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 зубчик чеснока;
– 250 миллилитров растительного масла.
Готовим домашний майонез: видео
Приготовление:
- В высокую банку положите яйцо, добавьте соль, сахар, уксус или лимонный сок, горчицу и измельченный чеснок.
- Опустите блендер на дно и начните взбивать.
- Не останавливаясь, медленно вливайте масло тонкой струйкой. Майонез быстро загустеет и готов к использованию.
Что добавить в домашний майонез?
В процессе приготовления можно добавить немного соевого соуса. Он придаст эффекта "умами" – это часто используют в ресторанах, рассказывает Beszamel.
Также можно добавить копченую паприку – интересный и оригинальный акцент. Измельченная свежая зелень также будет не лишней и придаст ощущение свежести.
