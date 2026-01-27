Салат "Зевс" – как раз из этой категории. Он простой по составу, быстрый в приготовлении и одновременно продуманный до мелочей. Здесь нет случайных компонентов – каждый ингредиент работает на баланс вкуса, пишет Telegraf.

Легкий, сытный и универсальный – такой салат подойдет и для буднего обеда, и для праздничного стола.

Как приготовить салат "Зевс"

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 штуки куриной грудки вареной;

– 1 штука огурца свежего;

– 4 штуки яиц вареных;

– 1 пучок зеленого лука;

– 100 граммов сыра твердого;

– 3 – 4 столовые ложки майонеза или йогурта;

– соль и перец по вкусу;

– 1 лук;

– пол чайной ложки соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 3 столовые ложки уксуса;

– 150 миллилитров воды.

Салат на каждый день / Фото Еating byelaine

Приготовление:

Нарежьте лук мелкими кубиками, добавьте соль и сахар, залейте уксусом и водой и оставьте мариноваться примерно на 40 минут, чтобы вкус стал мягким и сбалансированным. Нарежьте вареную куриную грудку и свежий огурец аккуратными кубиками и переложите в глубокую миску. Нарежьте вареные яйца кубиками, мелко нарежьте зеленый лук, натрите твердый сыр на терке и добавьте все в миску вместе с промаринованным луком. Добавьте майонез или йогурт, приправьте солью и перцем и тщательно перемешайте до однородной консистенции. В результате получите нежный, свежий и очень гармоничный салат, который прекрасно сочетается со всеми блюдами.

Как долго варить куриную вырезку в кипящей воде?

Доведите курицу до кипения и уменьшите огонь до минимума, пишет Simply Recipes. Частично накройте кастрюлю крышкой, чтобы предотвратить выкипание содержимого. Тушите примерно 12 – 15 минут.

В идеале лучше использовать термометр мгновенного считывания, чтобы проверить, достигла ли внутренняя температура куриной вырезки 74 градусов в самой толстой части.

Вода должна покрывать мясо как минимум на 2,5 сантиметра. После закипания воды важно уменьшить температуру, чтобы мясо было приготовленным, но не "вываренным".

Какие блюда стоит попробовать?