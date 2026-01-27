Салат "Зевс" – якраз із цієї категорії. Він простий за складом, швидкий у приготуванні й водночас продуманий до дрібниць. Тут немає випадкових компонентів – кожен інгредієнт працює на баланс смаку, пише Telegraf.

Легкий, ситний і універсальний – такий салат підійде і для буднього обіду, і для святкового столу.

Як приготувати салат "Зевс"

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 штуки курячої грудки вареної;

– 1 штука огірка свіжого;

– 4 штуки яєць варених;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 100 грамів сиру твердого;

– 3 – 4 столові ложки майонезу або йогурту;

– сіль та перець до смаку;

– 1 цибуля;

– пів чайної ложки солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 3 столові ложки оцту;

– 150 мілілітрів води.

Салат на кожен день / Фото Еating byelaine

Приготування:

Наріжте цибулю дрібними кубиками, додайте сіль і цукор, залийте оцтом та водою і залиште маринуватися приблизно на 40 хвилин, щоб смак став м’яким і збалансованим. Наріжте варену курячу грудку та свіжий огірок акуратними кубиками й перекладіть у глибоку миску. Наріжте варені яйця кубиками, дрібно наріжте зелену цибулю, натріть твердий сир на тертці та додайте все до миски разом із промаринованою цибулею. Додайте майонез або йогурт, приправте сіллю та перцем і ретельно перемішайте до однорідної консистенції. У результаті отримаєте ніжний, свіжий і дуже гармонійний салат, який чудово поєднується з усіма стравами.

Як довго варити курячу вирізку в киплячій воді?

Доведіть курку до кипіння та зменште вогонь до мінімуму, пише Simply Recipes. Частково накрийте каструлю кришкою, щоб запобігти википанню вмісту. Тушкуйте приблизно 12 – 15 хвилин.

В ідеалі краще використовувати термометр миттєвого зчитування, щоб перевірити, чи внутрішня температура курячої вирізки досягла 74 градусів у найтовстішій частині.

Вода повинна покривати мʼясо як мінімум на 2,5 сантиметра. Після закипання води важливо зменшити температуру, щоб мʼясо було приготованим, але не "вивареним".

