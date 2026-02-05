Так приємно, коли прості смаколики з дитинства зʼявляються на телеекранах по всьому світу. Тістечка "персики" знову стали популярними – і найлегше готувати їх буде за рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати печиво "персики"?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 12

Інгредієнти:

– 100 грамів масла;

– 50 грамів цукрової пудри;

– 1 яйце;

– 50 грамів картопляного крохмалю;

– 200 грамів борошна;

– 8 грамів розпушувача;

начинка:

– 300 грамів почищених персиків;

– 70 грамів персикового желе;

для обкачування:

– 70 грамів желе персика;

– 70 г желе полуниці;

– 4 столові ложки води.

Приготування:

Розітріть розм’якшене масло з пудрою, вмішайте яйце, а потім поступово підсипайте борошно з крохмалем і розпушувачем до отримання м’якого тіста. Сформуйте 24 кульки та обліпіть ними обгорнуті фольгою половинки горіхової шкаралупи, імітуючи форму персика. Випікайте при температурі 180 градусів. Після 20 хвилин у духовці обережно дістаньте шкаралупу з гарячої випічки, залишайте пектися до готовності. Для начинки приготуйте густу масу зі персиків: подрібніть блендером, прокип’ятіть і змішайте з персиковим желе. Коли цей "кисіль" почне гуснути, наповніть ним порожні половинки печива та з’єднайте їх попарно. Для реалістичного вигляду занурте кожен "персик" у концентрований розчин фруктового желе, а потім обваляйте в сухих гранулах для створення ефекту оксамитової шкірки.

Як ще можна прикрасити тістечка?

Щоб печиво набуло ще більш яскравого вигляду, фарбувати його можна у соку моркви та буряка. Вони природні та більш стійкі, розповідає Moje gotowanie.

А ще після цього тістечка злегка обсипають цукром. Не перетримуйте печиво у барвниках, щоб воно не розмокло.

Що смачного приготувати?