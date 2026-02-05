Так приємно, коли прості смаколики з дитинства зʼявляються на телеекранах по всьому світу. Тістечка "персики" знову стали популярними – і найлегше готувати їх буде за рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати печиво "персики"?

  • Час: 2 години
  • Порцій: 12

Інгредієнти:
– 100 грамів масла;
– 50 грамів цукрової пудри;
– 1 яйце;
– 50 грамів картопляного крохмалю;
– 200 грамів борошна;
– 8 грамів розпушувача;
начинка:
– 300 грамів почищених персиків;
– 70 грамів персикового желе;
для обкачування:
– 70 грамів желе персика;
– 70 г желе полуниці;
– 4 столові ложки води.

Тістечка персики

Такий приємний спогад дитинства / Фото "Смачні рецепти"

Приготування:

  1. Розітріть розм’якшене масло з пудрою, вмішайте яйце, а потім поступово підсипайте борошно з крохмалем і розпушувачем до отримання м’якого тіста.
  2. Сформуйте 24 кульки та обліпіть ними обгорнуті фольгою половинки горіхової шкаралупи, імітуючи форму персика. Випікайте при температурі 180 градусів.
  3. Після 20 хвилин у духовці обережно дістаньте шкаралупу з гарячої випічки, залишайте пектися до готовності.
  4. Для начинки приготуйте густу масу зі персиків: подрібніть блендером, прокип’ятіть і змішайте з персиковим желе.
  5. Коли цей "кисіль" почне гуснути, наповніть ним порожні половинки печива та з’єднайте їх попарно.
  6. Для реалістичного вигляду занурте кожен "персик" у концентрований розчин фруктового желе, а потім обваляйте в сухих гранулах для створення ефекту оксамитової шкірки.

Як ще можна прикрасити тістечка?

Щоб печиво набуло ще більш яскравого вигляду, фарбувати його можна у соку моркви та буряка. Вони природні та більш стійкі, розповідає Moje gotowanie.

А ще після цього тістечка злегка обсипають цукром. Не перетримуйте печиво у барвниках, щоб воно не розмокло.

