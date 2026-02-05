Домашняя "Нутелла" станет хорошим запасом отличного настроения, к которому можно возвращаться в любой момент. С хрустящим белым хлебом она на вкус просто невероятно. Празднуем день этой замечательной сладкой пасты и готовим запас по рецепту портала Cookpad.

Как приготовить "Нутеллу" дома?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 70 граммов грецких орехов;

– 40 миллилитров молока;

– 100 граммов молочного шоколада;

– 40 граммов сахара;

– 40 граммов сливочного масла.

Эту пасту обожают все / Фото Freepik

Приготовление:

Подготовьте грецкие орехи: очистите их, слегка подрумяньте на сухой сковородке для усиления аромата и измельчите в блендере до состояния мелкой крошки. Добавьте к ореховой массе сахар и кусочки шоколада, после чего еще раз все тщательно перебейте. Полученную смесь переложите в сотейник и прогрейте на паровой бане, добавив молоко и сливочное масло. Постоянно помешивайте массу, пока она не станет однородной, и как только паста начнет закипать – сразу снимайте с огня. Готовую "Нутеллу" оставьте остыть, перелейте в банку и держите в холодильнике.

Как сделать "Нутеллу" еще более гладкой?

В холодильнике со временем паста может "каменеть". Чтобы намазать ее на хлеб, приходится предварительно разогревать, рассказывает Kuchnia.

Чтобы этого не случалось, часть сливочного масла надо заменить на рафинированное или кукурузное масло. Масло не затвердевает при низких температурах, поэтому паста будет легко набираться ложкой даже в холодном виде.

Также для шелковистой текстуры можно добавить ложку жидкого меда или инвертного сиропа. Это предотвращает кристаллизацию сахара и придает пасте глянцевый блеск.

