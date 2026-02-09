Це дуже вдалий рецепт для домашнього чаювання або несподіваних гостей. Пончики виходять м’якими всередині, рум’яними зовні й не надто солодкими. Їх з’їдають швидко, а потім обов’язково запитують рецепт, розповідає інстаграм juliasweet_lviv.

Цікаво На молоці та кефірі млинці смажить лише "стара школа": який інгредієнт подарує ідеальну текстуру

Як приготувати сирні пончики?

Час : 60 – 80 хвилин

: 60 – 80 хвилин Порцій: приблизно 85 штук

Інгредієнти:

– 600 грамів домашнього сиру;

– 4 сирих курячих яйця;

– 10 столових ложок цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 600 грамів пшеничного борошна;

– 4 чайні ложки розпушувача;

– олія для смаження;

– цукрова пудра для посипки.

Як приготувати сирні пончики дитинства: рецепт

Приготування:

Налийте олію в сотейник або глибоку каструлю та розігрійте її до температури 180 – 190 градусів. Яйця перекладіть у миску, додайте цукор і ванільний цукор, після чого добре збийте. Викладіть домашній сир і перебийте масу блендером до повністю однорідної, гладкої консистенції без грудочок. Окремо змішайте борошно з розпушувачем, а потім у три підходи поступово підсипайте його до сирної маси, кожного разу ретельно вимішуючи. Замісіть м’яке тісто – воно буде трохи липким, але таким і має бути. Відщипуйте від тіста однакові шматочки, формуйте кульки діаметром близько 2,5 сантиметра та обережно викладайте їх у добре розігріту олію. Смажте пончики до рівномірної золотистої скоринки, періодично перевертаючи, щоб вони підрум’янилися з усіх боків. Готові пончики перекладіть на паперовий рушник, дайте йому увібрати зайву олію, після чого щедро посипте цукровою пудрою та подавайте до столу.

Чи є різниця між содою та розпушувачем?

Розпушувач – це готова суміш, у якій харчова сода вже поєднана з сухим кислотним компонентом, найчастіше винним каменем, пише Taste. Саме тому він починає працювати одразу після контакту з вологою – без додаткових умов.

Під час замішування тіста виділяється вуглекислий газ, який робить випічку пористою, легкою та повітряною. Харчова сода не містить кислоти, саме через це замінювати розпушувач содою можна, але робити це потрібно правильно.

Важливо знати, що сода значно сильніша за розпушувач. Її дія приблизно у три-чотири рази активніша. Якщо просто замінити один інгредієнт іншим у тій самій кількості, тісто може мати неприємний присмак або неправильно піднятися.

Коли в рецепті вказана одна чайна ложка розпушувача, замість неї беруть приблизно половину чайної ложки харчової соди. Але цього недостатньо. Потрібно додати ще й кислоту – наприклад, одну чайну ложку лимонного соку або столового оцту. Саме вони запустять реакцію і компенсують відсутність кислоти в соді.

Що смачненького приготувати?