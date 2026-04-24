Достаточно одного ингредиента, чтобы привычная шарлотка стала в разы вкуснее. Сгущенное молоко придаст тесту не только нежности, но и придаст характерный карамельный оттенок, рассказывает портал Smaker.
Как приготовить шарлотку на сгущенке?
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 120 граммов муки;
– 200 граммов вареного сгущенного молока;
– 3 яйца;
– 60 граммов сахара;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 1 грамм соли;
– 60 миллилитров подсолнечного масла;
– 300 граммов яблок;
– 50 граммов изюма.
Этот пирог обожаю все
Приготовление:
- Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли до образования пышной пены, после чего влейте масло и еще раз тщательно перемешайте венчиком.
- Добавьте сгущенное молоко, а затем постепенно всыпьте просеянную с разрыхлителем муку, замешивая тесто, что по консистенции напоминает густую сметану.
- В готовую массу положите очищенные и нарезанные кубиками яблоки и промытый изюм, осторожно перемешав все лопаткой.
- Перелейте тесто в форму, дно которой застелено пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 35 – 40 минут.
- Готовность проверьте сухой зубочисткой - пирог должен пружинить при нажатии.
- Оставьте шарлотку остыть прямо в форме, после чего выньте ее и по желанию украсьте сахарной пудрой или корицей.
Как не испортить бисквит?
Для идеального бисквита используйте ингредиенты одинаковой комнатной температуры и взбивайте яйца с сахаром до устойчивой, плотной пены. Муку добавляйте частями, осторожно перемешивая массу лопаткой снизу вверх, чтобы не разрушить воздушные пузырьки, которые отвечают за пышность, подсказывает портал Pysznosci.
Никогда не открывайте духовку в течение первых 20 – 25 минут выпекания, иначе из-за перепада температур бисквит мгновенно осядет. Готовой основе дайте остыть в форме, а перед нарезанием выдержите ее несколько часов – это поможет структуре стабилизироваться и не крошиться.
