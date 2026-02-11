Нісуаз – це завжди доречне рішення, адже поєднує в собі легку нотку витонченості та гармонійне поєднання інгредієнтів. Коли настане потрібний момент – залишиться просто скористатися легким рецептом від порталу Kwestia Smaku.

Як приготувати салат Нісуаз?

Час : 30 – 40 хвилин

: 30 – 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 50 грамів стручкової квасолі;

– 4 картоплини;

– 100 грамів листкового салату;

– 2 курячих яйця;

– 5 помідорів чері;

– 10 оливок;

– 1 банка консервованого тунця;

для соусу:

– 1 столова ложка діжонської гірчиці;

– 1 столова ложка каперсів;

– 10 філе анчоусів;

– 1 зубчик часнику;

– 2 столові ложки червоного винного оцту;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 столова ложка дрібно нарізаної петрушки.

Салат, який доречний на будь-якому святі / Фото Unsplash

Приготування:

Для створення пікантної заправки розітріть у ступці анчоуси, каперси, часник та гірчицю, поки маса не стане однорідною. Додайте до цієї пасти олію з оцтом та подрібнену петрушку, після чого ретельно все вимішайте. Картоплю відваріть у мундирі в підсоленій воді. Коли вона охолоне, зніміть шкірку та розділіть кожну бульбу на чотири частини. Стручкову квасолю достатньо опустити в окріп на пару хвилин для бланшування. Яйця приготуйте так, щоб серединка залишалася злегка рідкою: курячим знадобиться близько 6 – 7 хвилин, а перепелиним – лише 2 – 3 хвилини. Салатне листя промийте, обсушіть паперовим рушником та подрібніть руками на довільні шматочки. Збірка страви починається з нанесення частини соусу на дно великої тарілки. Першим шаром викладіть зелень, а зверху — картоплю та квасолю. Тунець розділіть на великі сегменти та розподіліть по поверхні разом із половинками томатів чері та скибочками яєць. На завершення полийте салат рештками ароматної заправки.

Як зберегти колір стручкової квасолі?

Важливо, щоб квасоля не лише добре смакувала, а й зберегла свій насичений смарагдовий колір. Досягнути цього ефекту дуже просто, розповідає Moje gotowanie.

Одразу після варіння треба занурити стручкову квасолю у крижану воду. Завдяки цьому вам вдасться зупинити процес приготування квасолі всередині зробить овоч приємно хрустким.

