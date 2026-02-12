"Рафаелло" – це завжди про романтичний настрій та особливі спогади. А з рецептом від переможниці "МастерШеф" Валерії Матрохіної навіть не доведеться докладати до цього багато зусиль.

Як приготувати вафельний торт "Рафаелло"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 400 грамів маскарпоне;

– 200 грамів білого згущеного молока;

– 60 грамів кокосової стружки;

– 60 грамів білого шоколаду;

– 60 грамів смаженого мигдалю;

– дрібка солі;

– екстракт ванілі;

– 8 – 9 вафельних коржів;

– малина або інші ягоди.

Насолода без зайвих зусиль / Фото "Смачні рецепти"

Приготування:

Для приготування цього ніжного десерту почніть із мигдалю: якщо горіхи сирі, злегка прогрійте їх на сухій пательні до появи аромату, а потім подрібніть ножем на маленькі шматочки. Для кремової основи поєднайте маскарпоне зі згущеним молоком, всипте кокосову стружку, додайте дрібку солі для балансу смаку, ваніль або трохи лікеру. Туди ж відправте підготовлений мигдаль, а за бажанням порцію розтопленого білого шоколаду, щоб зробити смак ще багатшим. Готовий крем варто витримати в холодильнику приблизно 15 – 20 хвилин, щоб його текстура стала щільнішою. Після цього рівномірно розподіліть масу густим шаром по вафельних коржах, не забуваючи змастити й самий верх десерту. Для декору чудово підійдуть свіжі ягоди або цукерки "Рафаелло". Важливо дати торту добре просочитися, тому залиште його в холоді мінімум на 4 години, а в ідеалі на всю ніч.

Як зберегти структуру вафель?

Якщо вафлі розмокнуть, то на смак торту це не вплине, але він перетвориться на суцільну масу. Цього можна легко уникнути завдяки простому секрету, розповідає Kuchnia.

Наносити крем на вафлі потрібно лише тоді, коли він добре охолоне у холодильнику. Це сповільнить процес просочування, завдяки чому вафлі збережуть свій приємний хрускіт.

