Часто господині турбуються, що повторювали все за рецептом, але випічка не піднялася так, як вони очікували. У чому може бути проблема та як надалі її уникати – розповідає портал Tomathouse.

Як правильно гасити соду?

Багато хто звик гасити соду оцтом безпосередньо в ложці, проте такий метод є малоефективним. Основна частина вуглекислого газу, який мав би робити тісто повітряним, випаровується ще до того, як потрапить у суміш. Таким чином, реакція нейтралізації відбувається марно, і розпушувальний потенціал соди втрачається.

Ваша випічка буде ідеальною / Фото Pixabay

Правильніше буде додавати соду до основної маси інгредієнтів ще до введення борошна, а вже потім поливати її оцтом і швидко перемішувати. У такому разі газ виділятиметься безпосередньо всередині маси, що забезпечить кращий підйом випічки.

Найбільш професійний підхід – розділити ці два компоненти. Тобто соду треба змішати з сухими продуктами, а оцет додати до рідких складників. Реакція почнеться лише в момент поєднання сухої та рідкої частин тіста, що гарантує збереження бульбашок газу всередині структури під час випікання.

Чи завжди потрібно гасити соду?

У багатьох випадках гасити соду оцтом не потрібно. Усе залежить від того, на якій основі ви готуєте тісто, розповідає портал Beszamel.

Це стосується таких продуктів як кефір, ряжанка, лимонна кислота або сметана. Кислоти, що вже містяться в інгредієнтах, цілком достатньо для активації соди, щоб ваші вироби вийшли ідеально пухкими.

