Лангош – це винахід угорських кулінарів, який точно припаде о смаку поціновувачам швидких перекусів. Смажений хліб зі сметаною, сиром та часниковим соусом дарує особливі емоції, розповідає портал Cookpad.

Як приготувати лангош?

Інгредієнти:

– 2 чайні ложки сухих дріжджів;

– 150 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 500 грамів борошна;

– 150 мілілітрів мінеральної води;

додатково:

– 70 мілілітрів води;

– 1 – 2 зубчики часнику;

начинка:

– сир;

– ковбаса;

– сметана;

– майонез;

– кетчуп.



Простий перекус з неймовірним смаком / Фото "Смачні рецепти"

Приготування:

Для приготування основи розчиніть дріжджі з цукром у теплій воді, перемішайте та дайте суміші активуватися протягом 15 хвилин. Окремо з’єднайте просіяне борошно з сіллю, забезпечуючи рівномірний розподіл сухих інгредієнтів. У борошно влийте підготовлену дріжджову опару та порцію мінеральної води. Замісіть м’яке, еластичне тісто і залиште його в теплому місці на годину для підйому. Поки основа відпочиває, підготуйте добавки: пропустіть часник через прес, змішайте його з невеликою кількістю води, а твердий сир подрібніть за допомогою крупної тертки. Коли тісто збільшиться в об’ємі, обімніть його руками, щоб видалити зайве повітря, і розділіть на порційні частини. Розігрійте на пательні достатню кількість рафінованої олії. Кожен шматочок тіста розкачайте у коржик завтовшки близько 1,5 сантиметра, орієнтуючись на діаметр вашої сковорідки. Обсмажуйте заготовки з обох боків до появи насиченої рум’яної скоринки. Ще гарячий лангош щедро змастіть часниковою водою. Зверху додайте начинку на свій смак — це може бути сметана, соус або їх поєднання – і рясно посипте сиром, щоб він злегка підплавився.

Чи обовʼязково використовувати мінеральну воду?

Використовувати саме мінеральну воду не обов’язково, але вона суттєво впливає на кінцевий результат. Завдяки вмісту вуглекислого газу таке тісто стає значно легшим та пухкішим, розповідає Smakosze.

Бульбашки газу працюють як додатковий розпушувач, створюючи всередині лангоша безліч дрібних порожнин, що робить його текстуру більш пористою та ніжною після обсмажування.

Якщо у вас під рукою немає мінералки, її можна сміливо замінити звичайною кип'яченою водою кімнатної температури. У такому разі за пишність страви відповідатимуть лише дріжджі. Коржики все одно вийдуть смачними, проте вони можуть бути трохи щільнішими та менш хрусткими.

