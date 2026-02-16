Даже если вы не придерживаетесь поста, этот салат точно нужно иметь в своем кулинарном арсенале. Дополните его любимым гарниром – и вкусный ужин уже готов, рассказывает портал Przyslij przepis.
Читайте также Идеально тонкие блины от Клопотенко с начинкой: Масленица пройдет на "отлично"
Как приготовить постный "Оливье"?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 450 граммов шампиньонов;
– 400 граммов зеленого горошка;
– 3 моркови;
– 3 картофеля;
– 250 граммов майонеза;
– 300 граммов соленых огурцов;
– 50 граммов зеленого лука;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Подготовьте овощную основу, заранее отварив картофель и морковь в мундирах.
- После готовности слейте жидкость, дайте продуктам полностью остыть, а затем очистите их от кожуры.
- Параллельно измельчите грибы кубиками и держите на сухой горячей сковороде, пока не испарится вся влага, после чего оставьте их охлаждаться.
- В глубокой емкости соедините нарезанные одинаковыми кубиками корнеплоды и огурцы. Добавьте к ним мелко порубленный зеленый лук и подготовленные грибы.
- Заправьте салат майонезом, тщательно перемешайте и доведите до идеального вкуса, добавив соль и молотый перец.
Чем еще можно заправить постный "Оливье"?
Если хочется чего-то кроме майонеза, самый простой вариант – сметана с горчицей и желтком. Просто разотрите вареный желток с ложкой острой горчицы и смешайте с жирной сметаной, советует портал Beszamel.
Второй вариант – соус на основе авокадо. Перебейте мякоть блендером с лимонным соком и парой ложек масла. Это даст ту самую жирную, кремовую текстуру, которая нужна для Оливье, но с более свежим привкусом.
Что еще вкусного приготовить?
Любимые сырники с этим рецептом получаются просто идеальными.
А еще можно сделать целую гору печенья за считанные минуты.