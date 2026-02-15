Это изобретение польских хозяек вполне заслуживает места в ваших заметках. Польское печенье предлагает настолько легкий процесс и исключительный результат, что его можно делать хоть каждый день, рассказывает портал Haps.

Читайте также Что приготовить вместо обычных пирожков с картошкой: простой рецепт с фаршем

Как приготовить польское печенье?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– щепотка соли;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 150 граммов сахара;

– 160 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 150 граммов изюма;

– 100 граммов грецких орехов.

Останется только измельчить на порции / Фото Papilot

Приготовление:

Для начала разогрейте духовку до 180 градусов и подготовьте форму размером примерно 20 на 30 сантиметров, застелив ее пергаментом. Изюм залейте кипятком для мягкости, после чего тщательно просушите полотенцем, а орехи подсушите на сковороде и измельчите ножом так, чтобы чувствовались крупные кусочки. Взбейте яйца со щепоткой соли и ванильным сахаром до однородности. Постепенно, в 3 – 4 этапа, всыпайте обычный сахар, продолжая взбивание еще 3 – 5 минут до образования пышной светлой массы. Далее осторожно вмешайте просеянную с разрыхлителем муку, стараясь сохранить легкость смеси. Добавьте в тесто подготовленные орехи с изюмом, равномерно распределите массу в форме лопаткой и выпекайте 20 – 25 минут до золотистого цвета. После выпекания дайте изделию отдохнуть 10 – 15 минут, а затем нарежьте на порционные квадраты. По желанию охлажденное печенье можно присыпать сахарной пудрой. Хранится такой десерт в закрытом контейнере в течение 2 – 3 дней.

Чем можно заменить сахар?

Если вас пугает количество сахара, а вы ограничиваете себя в сладком – не стоит отбрасывать рецепт. Есть несколько заменителей, которые сработают не хуже, рассказывает Beszamel.

Самый простой вариант – сделать банановое пюре. Спелый банан сам по себе очень сладкий, поэтому идеально дополнит вкус печенья.

Кроме того, банановое пюре придаст печенью влажности и аромата, что хорошо сочетается с орехами.

Какие еще вкусности попробовать?