Это изобретение польских хозяек вполне заслуживает места в ваших заметках. Польское печенье предлагает настолько легкий процесс и исключительный результат, что его можно делать хоть каждый день, рассказывает портал Haps.
Как приготовить польское печенье?
- Время: 45 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– щепотка соли;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 150 граммов сахара;
– 160 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 150 граммов изюма;
– 100 граммов грецких орехов.
Останется только измельчить на порции / Фото Papilot
Приготовление:
- Для начала разогрейте духовку до 180 градусов и подготовьте форму размером примерно 20 на 30 сантиметров, застелив ее пергаментом.
- Изюм залейте кипятком для мягкости, после чего тщательно просушите полотенцем, а орехи подсушите на сковороде и измельчите ножом так, чтобы чувствовались крупные кусочки.
- Взбейте яйца со щепоткой соли и ванильным сахаром до однородности. Постепенно, в 3 – 4 этапа, всыпайте обычный сахар, продолжая взбивание еще 3 – 5 минут до образования пышной светлой массы.
- Далее осторожно вмешайте просеянную с разрыхлителем муку, стараясь сохранить легкость смеси.
- Добавьте в тесто подготовленные орехи с изюмом, равномерно распределите массу в форме лопаткой и выпекайте 20 – 25 минут до золотистого цвета.
- После выпекания дайте изделию отдохнуть 10 – 15 минут, а затем нарежьте на порционные квадраты.
- По желанию охлажденное печенье можно присыпать сахарной пудрой. Хранится такой десерт в закрытом контейнере в течение 2 – 3 дней.
Чем можно заменить сахар?
Если вас пугает количество сахара, а вы ограничиваете себя в сладком – не стоит отбрасывать рецепт. Есть несколько заменителей, которые сработают не хуже, рассказывает Beszamel.
Самый простой вариант – сделать банановое пюре. Спелый банан сам по себе очень сладкий, поэтому идеально дополнит вкус печенья.
Кроме того, банановое пюре придаст печенью влажности и аромата, что хорошо сочетается с орехами.
