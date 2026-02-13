Эти новые пирожки быстро жарятся, хорошо держат форму и получаются румяными, сообщает "Господинька". Они подойдут и для ужина, и для быстрого перекуса, когда времени и желания что-то готовить просто нет.

Как приготовить пирожки с картофельным тестом и фаршем?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

картофельное тесто:

– 5 отварных картофелин;

– 1 чайная ложка соли;

– 20 граммов сливочного масла;

– 1 яйцо;

– 1 пучок петрушки;

– 200–220 граммов пшеничной муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

начинка:

– 350 граммов фарша;

– 2 луковицы;

– соль – по вкусу;

– специи – по вкусу;

– 1 чайная ложка сладкой паприки;

– 1 красный перец;

– 1 пучок зеленого лука;

– 1 чайная ложка томатного соуса;

– масло – для обжаривания.

Приготовление:

Картофель очистите, нарежьте кусочками и отварите в подсоленной воде до готовности. Слейте воду, превратите в пюре вместе с солью и сливочным маслом. Добавьте яйцо и мелко нарезанную петрушку, перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто руками. Переложите его в миску, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник примерно на 20 минут. Для начинки на сковороде разогрейте масло, выложите фарш и, помешивая, обжаривайте до изменения цвета. Добавьте мелко нарезанный лук и готовьте до прозрачности. Всыпьте соль, паприку и специи, перемешайте. Красный перец и зеленый лук нарежьте мелкими кубиками, добавьте к фаршу и перемешайте. В конце введите томатный соус, еще раз перемешайте и снимите с огня. Дайте начинке остыть. Тесто разделите на 4 части и сформируйте шарики. Первый шарик раскатайте в лепешку, разрежьте на 4 треугольника и на каждый выложите начинку. Второй шарик раскатайте в такую же лепешку, накройте им начинку, прижмите тесто между порциями фарша и разрежьте на отдельные треугольники. Края прижмите вилкой, чтобы плотно соединить. Так же подготовьте изделия из оставшегося теста. На сковороде разогрейте масло и обжаривайте с обеих сторон до румяной золотистой корочки. Подавайте горячими.

Какой фарш самый лучший?

Свинина дает сочность и насыщенный вкус, пишет Kobieta. Она жирнее, поэтому подходит для котлет, тефтель, голубцов. Если фарш только из свинины – блюдо будет мягким, но может получиться слишком тяжелым.

Говядина плотнее, ароматнее, хорошо держит форму. Она идеальна для бургеров и соусов к пасте, но сама по себе может быть суховатой. Наиболее сбалансированный вариант – смесь свинины и говядины в соотношении примерно 50 на 50 или 60 на 40. Такой фарш имеет и сочность, и структуру. Именно его часто используют для домашних котлет и пельменей.

Курятина – более легкий вариант. Фарш из филе будет сухим, поэтому лучше выбирать мясо из бедра или смешивать его с небольшим количеством свинины.

Стоит обращать внимание не только на вид мяса, но и на содержание жира. Оптимально – 15–20 %. Слишком постный фарш потеряет сочность, слишком жирный – "поплывет". Хороший фарш имеет равномерный цвет, без серых пятен и резкого запаха. И если есть возможность – лучше перемолоть мясо самостоятельно. Так точно понятно, из чего готовить.

