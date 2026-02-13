Эти новые пирожки быстро жарятся, хорошо держат форму и получаются румяными, сообщает "Господинька". Они подойдут и для ужина, и для быстрого перекуса, когда времени и желания что-то готовить просто нет.
Как приготовить пирожки с картофельным тестом и фаршем?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
картофельное тесто:
– 5 отварных картофелин;
– 1 чайная ложка соли;
– 20 граммов сливочного масла;
– 1 яйцо;
– 1 пучок петрушки;
– 200–220 граммов пшеничной муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
начинка:
– 350 граммов фарша;
– 2 луковицы;
– соль – по вкусу;
– специи – по вкусу;
– 1 чайная ложка сладкой паприки;
– 1 красный перец;
– 1 пучок зеленого лука;
– 1 чайная ложка томатного соуса;
– масло – для обжаривания.
Легко и очень вкусно / Коллаж 24 Канала
Приготовление:
- Картофель очистите, нарежьте кусочками и отварите в подсоленной воде до готовности.
- Слейте воду, превратите в пюре вместе с солью и сливочным маслом.
- Добавьте яйцо и мелко нарезанную петрушку, перемешайте.
- Просейте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто руками. Переложите его в миску, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник примерно на 20 минут.
- Для начинки на сковороде разогрейте масло, выложите фарш и, помешивая, обжаривайте до изменения цвета. Добавьте мелко нарезанный лук и готовьте до прозрачности.
- Всыпьте соль, паприку и специи, перемешайте.
- Красный перец и зеленый лук нарежьте мелкими кубиками, добавьте к фаршу и перемешайте. В конце введите томатный соус, еще раз перемешайте и снимите с огня. Дайте начинке остыть. Тесто разделите на 4 части и сформируйте шарики.
- Первый шарик раскатайте в лепешку, разрежьте на 4 треугольника и на каждый выложите начинку.
- Второй шарик раскатайте в такую же лепешку, накройте им начинку, прижмите тесто между порциями фарша и разрежьте на отдельные треугольники. Края прижмите вилкой, чтобы плотно соединить. Так же подготовьте изделия из оставшегося теста. На сковороде разогрейте масло и обжаривайте с обеих сторон до румяной золотистой корочки. Подавайте горячими.
Какой фарш самый лучший?
Свинина дает сочность и насыщенный вкус, пишет Kobieta. Она жирнее, поэтому подходит для котлет, тефтель, голубцов. Если фарш только из свинины – блюдо будет мягким, но может получиться слишком тяжелым.
Говядина плотнее, ароматнее, хорошо держит форму. Она идеальна для бургеров и соусов к пасте, но сама по себе может быть суховатой. Наиболее сбалансированный вариант – смесь свинины и говядины в соотношении примерно 50 на 50 или 60 на 40. Такой фарш имеет и сочность, и структуру. Именно его часто используют для домашних котлет и пельменей.
Курятина – более легкий вариант. Фарш из филе будет сухим, поэтому лучше выбирать мясо из бедра или смешивать его с небольшим количеством свинины.
Стоит обращать внимание не только на вид мяса, но и на содержание жира. Оптимально – 15–20 %. Слишком постный фарш потеряет сочность, слишком жирный – "поплывет". Хороший фарш имеет равномерный цвет, без серых пятен и резкого запаха. И если есть возможность – лучше перемолоть мясо самостоятельно. Так точно понятно, из чего готовить.
