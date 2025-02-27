Картопляна локшина по-азійськи готується швидко та легко, а ще дозволяє експериментувати з інгредієнтами, інформує 24 Канал з посиланням на Beszamel. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче урізноманітнити домашнє меню, не витрачаючи багато часу.

Цікаво Вона майже як чизкейк: ніжна запіканка без цукру та борошна за 20 хвилин

Рецепт картопляної локшини

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 300 грамів картопляного крохмалю;

– 1 яйце;

– сіль до смаку;

– 3 столові ложки соєвого соусу;

– 1 чайна ложка кунжутної олії;

– 1 чайна ложка рисового оцту;

– 0,5 чайної ложки цукру;

– 1 чайна ложка пасти чилі (за бажанням);

– 1 чайна ложка тертого імбиру;

– 2 зубчики часнику.

Приготування:

Зварену та охолоджену картоплю розімніть. Додайте крохмаль, яйце і сіль. Вимісіть до отримання еластичного тіста. Розділіть тісто на частини. Руками розкачайте досить товсті та довгі смужки. Відваріть макарони, поки вони не спливуть. Злийте та промийте в холодній воді. У мисці змішайте соєвий соус, кунжутну олію, рисовий оцет, цукор, пасту чилі, імбир і часник. Викладіть пасту на сковороду разом із соусом. Смажте приблизно дві хвилини, постійно помішуючи.

Ваша яєчня буде ідеальною: який секрет шефів у цьому допоможе.