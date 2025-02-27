Картопляна локшина по-азійськи готується швидко та легко, а ще дозволяє експериментувати з інгредієнтами, інформує 24 Канал з посиланням на Beszamel. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче урізноманітнити домашнє меню, не витрачаючи багато часу.
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Рецепт картопляної локшини
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів картоплі;
– 300 грамів картопляного крохмалю;
– 1 яйце;
– сіль до смаку;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 1 чайна ложка кунжутної олії;
– 1 чайна ложка рисового оцту;
– 0,5 чайної ложки цукру;
– 1 чайна ложка пасти чилі (за бажанням);
– 1 чайна ложка тертого імбиру;
– 2 зубчики часнику.
Приготування:
- Зварену та охолоджену картоплю розімніть. Додайте крохмаль, яйце і сіль.
- Вимісіть до отримання еластичного тіста.
- Розділіть тісто на частини.
- Руками розкачайте досить товсті та довгі смужки.
- Відваріть макарони, поки вони не спливуть.
- Злийте та промийте в холодній воді.
- У мисці змішайте соєвий соус, кунжутну олію, рисовий оцет, цукор, пасту чилі, імбир і часник.
- Викладіть пасту на сковороду разом із соусом.
- Смажте приблизно дві хвилини, постійно помішуючи.
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