Картофельная лапша по-азиатски готовится быстро и легко, а еще позволяет экспериментировать с ингредиентами, информирует 24 Канал со ссылкой на Beszamel. Это идеальное решение для тех, кто хочет разнообразить домашнее меню, не тратя много времени.
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Рецепт картофельной лапши
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 300 граммов картофельного крахмала;
– 1 яйцо;
– соль по вкусу;
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– 1 чайная ложка кунжутного масла;
– 1 чайная ложка рисового уксуса;
– 0, 5 чайной ложки сахара;
– 1 чайная ложка пасты чили (по желанию);
– 1 чайная ложка тертого имбиря;
– 2 зубчика чеснока.
Приготовление:
- Сваренный и охлажденный картофель разомните. Добавьте крахмал, яйцо и соль.
- Вымешайте до получения эластичного теста.
- Разделите тесто на части.
- Руками раскатайте достаточно толстые и длинные полоски.
- Отварите макароны, пока они не уплывут.
- Слейте и промойте в холодной воде.
- В миске смешайте соевый соус, кунжутное масло, рисовый уксус, сахар, пасту чили, имбирь и чеснок.
- Выложите пасту на сковороду вместе с соусом.
- Жарьте примерно две минуты, постоянно помешивая.
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