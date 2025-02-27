Картофельная лапша по-азиатски готовится быстро и легко, а еще позволяет экспериментировать с ингредиентами, информирует 24 Канал со ссылкой на Beszamel. Это идеальное решение для тех, кто хочет разнообразить домашнее меню, не тратя много времени.

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Рецепт картофельной лапши

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 300 граммов картофельного крахмала;

– 1 яйцо;

– соль по вкусу;

– 3 столовые ложки соевого соуса;

– 1 чайная ложка кунжутного масла;

– 1 чайная ложка рисового уксуса;

– 0, 5 чайной ложки сахара;

– 1 чайная ложка пасты чили (по желанию);

– 1 чайная ложка тертого имбиря;

– 2 зубчика чеснока.

Приготовление:

Сваренный и охлажденный картофель разомните. Добавьте крахмал, яйцо и соль. Вымешайте до получения эластичного теста. Разделите тесто на части. Руками раскатайте достаточно толстые и длинные полоски. Отварите макароны, пока они не уплывут. Слейте и промойте в холодной воде. В миске смешайте соевый соус, кунжутное масло, рисовый уксус, сахар, пасту чили, имбирь и чеснок. Выложите пасту на сковороду вместе с соусом. Жарьте примерно две минуты, постоянно помешивая.

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