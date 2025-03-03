Перший тиждень посту – це період, коли організм звикає до нового раціону, повідомляє 24 Канал. В основі такого меню – різноманітні овочі, гриби, каші, бобові, риба або ж консервація без м'яса. Це чудова нагода "позбутися" її напередодні нового сезону!

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Які страви готувати

На сніданок – гарбузову кашу з горіхами або гречку з грибами. На обід – борщ без м’яса, квасолевий суп чи грибну юшку. Головна страва – тушкована капуста, овочеве рагу або пісні вареники з картоплею та цибулею. А якщо хочеться чогось особливого – запечена риба з лимоном та зеленню або хрусткі деруни будуть як ніколи доречними.

Не забувайте про легкі перекуси – горіхи, сухофрукти, хліб із намазкою з авокадо або домашній хумус. Головне – насолоджуватися смаком і готувати з любов’ю.

Рецепт грибної юшки

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів сушених білих грибів;

– 2 цибулі;

– 1 морква;

– 2 – 3 столові ложки борошна;

– 2 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку;

– зелень.

Приготування:

Замочіть гриби на ніч, вранці відтисніть і поріжте. Воду не виливайте – процідіть її. У каструлю налийте свіжу воду, додайте проціджену воду з грибів і самі гриби. Доведіть до кипіння. Коли юшка закипить, зніміть піну, зменшіть вогонь і варіть близько години. Тим часом підготуйте засмажку: моркву натріть на великій тертці, цибулю поріжте кубиками. Смажте овочі приблизно 5 хвилин, потім всипте борошно і пасеруйте ще 2 – 3 хвилини. Перелийте засмажку в суп, накрийте кришкою і варіть ще 10 – 15 хвилин. Всипте сіль і перець до смаку. За бажанням додайте давлений часник. Доведіть до кипіння, потім залиште томитися на годину. Перед подачею посипте зеленню.

Рецепт квашеної капусти з сушеними сливами

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 50 грамів сушених грибів;

– 1 кілограм квашеної капусти;

– 2 цибулини;

– 4 столові ложки олії;

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку;

– 2 лаврові листки;

– 4 горошини запашного перцю;

– 1 столова ложка майорану;

– 1 чайна ложка кмину;

– 1/2 чайної ложки чорного перцю;

– 100 грамів сушених слив;

– 1 столова ложка борошна.

Приготування:

Сушені гриби залийте холодною водою і залиште на ніч. Наступного дня злийте воду для замочування, додайте нову воду (рівно стільки, щоб покрити гриби) і варіть до м’якості (приблизно 20 – 25 хвилин). Квашену капусту промийте в ситечку, відіжміть і наріжте невеликими шматочками. Помістіть у велику каструлю. Додайте воду і доведіть до кипіння. Варіть під кришкою близько 30 хвилин. Тим часом наріжте кубиками цибулю і обсмажте на олії. До капусти додайте сушені гриби разом з водою, глазуровану цибулю, лавровий лист, запашний перець, майоран, кмин, перець. Додайте нарізані сушені сливи, накрийте кришкою і готуйте приблизно 10 хвилин, поки капуста не стане м’якою. На сковороду налийте 2 столові ложки олії, додайте борошно і перемішуйте дерев’яною ложкою, поки не утвориться світло-коричнева рум’яна маса. Додайте до вареної капусти разом із відкладеною цибулею. Перемішайте і ще раз ретельно проваріть.

Рецепт дерунів

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 1 – 2 яйця;

– 3 – 4 столові ложки борошна;

– 1 столова ложка вершків (за бажанням);

– сіль і перець – до смаку;

– цибуля (за бажанням);

– масло для смаження.

Приготування:

Почистіть і натріть картоплю або скористайтеся кухонним комбайном. Не перемішуйте її та відставте на п’ять хвилин. Потім злийте сік, що зібрався. Додайте борошно і яйце, а також дрібно нарізану цибулю і вершки за бажанням. Перемішайте тісто. Приправте його сіллю і перцем. На сковороді розігрійте олію. Смажте тонкі млинці до золотистого кольору з двох сторін. Викладіть їх на паперовий рушник, щоб він вбрав зайвий жир.

Що приготувати з картоплі: рецепт чудової страви.