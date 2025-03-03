Перший тиждень посту – це період, коли організм звикає до нового раціону, повідомляє 24 Канал. В основі такого меню – різноманітні овочі, гриби, каші, бобові, риба або ж консервація без м'яса. Це чудова нагода "позбутися" її напередодні нового сезону!
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Які страви готувати
На сніданок – гарбузову кашу з горіхами або гречку з грибами. На обід – борщ без м’яса, квасолевий суп чи грибну юшку. Головна страва – тушкована капуста, овочеве рагу або пісні вареники з картоплею та цибулею. А якщо хочеться чогось особливого – запечена риба з лимоном та зеленню або хрусткі деруни будуть як ніколи доречними.
Не забувайте про легкі перекуси – горіхи, сухофрукти, хліб із намазкою з авокадо або домашній хумус. Головне – насолоджуватися смаком і готувати з любов’ю.
Рецепт грибної юшки
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів сушених білих грибів;
– 2 цибулі;
– 1 морква;
– 2 – 3 столові ложки борошна;
– 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку;
– зелень.
Приготування:
- Замочіть гриби на ніч, вранці відтисніть і поріжте. Воду не виливайте – процідіть її.
- У каструлю налийте свіжу воду, додайте проціджену воду з грибів і самі гриби. Доведіть до кипіння.
- Коли юшка закипить, зніміть піну, зменшіть вогонь і варіть близько години.
- Тим часом підготуйте засмажку: моркву натріть на великій тертці, цибулю поріжте кубиками. Смажте овочі приблизно 5 хвилин, потім всипте борошно і пасеруйте ще 2 – 3 хвилини.
- Перелийте засмажку в суп, накрийте кришкою і варіть ще 10 – 15 хвилин.
- Всипте сіль і перець до смаку.
- За бажанням додайте давлений часник. Доведіть до кипіння, потім залиште томитися на годину.
- Перед подачею посипте зеленню.
Рецепт квашеної капусти з сушеними сливами
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 50 грамів сушених грибів;
– 1 кілограм квашеної капусти;
– 2 цибулини;
– 4 столові ложки олії;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку;
– 2 лаврові листки;
– 4 горошини запашного перцю;
– 1 столова ложка майорану;
– 1 чайна ложка кмину;
– 1/2 чайної ложки чорного перцю;
– 100 грамів сушених слив;
– 1 столова ложка борошна.
Приготування:
- Сушені гриби залийте холодною водою і залиште на ніч. Наступного дня злийте воду для замочування, додайте нову воду (рівно стільки, щоб покрити гриби) і варіть до м’якості (приблизно 20 – 25 хвилин).
- Квашену капусту промийте в ситечку, відіжміть і наріжте невеликими шматочками. Помістіть у велику каструлю.
- Додайте воду і доведіть до кипіння. Варіть під кришкою близько 30 хвилин.
- Тим часом наріжте кубиками цибулю і обсмажте на олії.
- До капусти додайте сушені гриби разом з водою, глазуровану цибулю, лавровий лист, запашний перець, майоран, кмин, перець.
- Додайте нарізані сушені сливи, накрийте кришкою і готуйте приблизно 10 хвилин, поки капуста не стане м’якою.
- На сковороду налийте 2 столові ложки олії, додайте борошно і перемішуйте дерев’яною ложкою, поки не утвориться світло-коричнева рум’яна маса.
- Додайте до вареної капусти разом із відкладеною цибулею. Перемішайте і ще раз ретельно проваріть.
Рецепт дерунів
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 1 – 2 яйця;
– 3 – 4 столові ложки борошна;
– 1 столова ложка вершків (за бажанням);
– сіль і перець – до смаку;
– цибуля (за бажанням);
– масло для смаження.
Приготування:
- Почистіть і натріть картоплю або скористайтеся кухонним комбайном.
- Не перемішуйте її та відставте на п’ять хвилин. Потім злийте сік, що зібрався.
- Додайте борошно і яйце, а також дрібно нарізану цибулю і вершки за бажанням.
- Перемішайте тісто. Приправте його сіллю і перцем. На сковороді розігрійте олію.
- Смажте тонкі млинці до золотистого кольору з двох сторін. Викладіть їх на паперовий рушник, щоб він вбрав зайвий жир.
Що приготувати з картоплі: рецепт чудової страви.