Цей класичний рецепт точно повинен бути у записнику кожної господині. Він пасує не лише для домашнього чаювання, а й для частування улюблених гостей, розповідає 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Рецепт ніжного тертого пирога з варенням

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 200 грамів маргарину або вершкового масла;

– 2 яйця;

– 1 столова ложка цукру;

– 2 столові ложки борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– будь-яке густе варення.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. В окремій мисці змішайте м'яке масло, яйця та цукор до однорідної маси. Поступово додайте борошно та розпушувач, поки не утвориться кулька тіста. Розділіть її навпіл, одну частину покладіть у морозилку. Одну половину тіста викладіть на деко, формуючи прямокутник. Розподіліть варення зверху, а підморожене тісто натріть на тертці і розподіліть по варенню. Випікайте до золотистого кольору, приблизно 30 хвилин, залежно від вашої духовки та розташування дека. Дайте пирогу охолонути, після чого наріжте на порційні квадратики.

Смачного!

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